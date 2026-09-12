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El Gobierno de Santa Cruz evalúa la clausura del yacimiento Cerro Negro, operado por Newmont en Perito Moreno, tras detectar fallas de seguridad e higiene laboral. En este marco, el diputado nacional de La Libertad Avanza Jairo Guzmán criticó las medidas provinciales sobre la actividad productiva.

“La provincia de Santa Cruz hoy lidera los rankings en desocupación y pobreza. No es culpa del Gobierno nacional”, dijo en un posteo en sus redes sociales.

Sin alejarse de la crítica, indicó que “el Gobierno Provincial viene profundizando una crisis que la creó el kirchnerismo y que la continúan estos dos kirchneristas”. Esas expresiones fueron acompañadas con una fotografía en la que aparecen juntos Alicia Kirchner y Claudio Vidal.

El posteo del diputado nacional Jairo Guzmán.

Sobre el vínculo con las compañías privadas, declaró: “El Gobierno Provincial de Claudio Vidal está extorsionando a las empresas, así como lo hizo cuando era sindicalista de la mano del kirchnerismo por montón de años echando empresas, y así como echó a YPF, ahora quieren echar a las mineras“.

Trabajo

“Están destruyendo las fuentes de trabajo de los santacruceños, con discursos bonitos, con leyes que parecen populistas pero que están destruyendo el sector productivo de la provincia”, completó más adelante.

“No podemos seguir así, el futuro de nosotros depende de que vengan empresas a invertir y este no es el camino. Es todo lo contrario”, concluyó su mensaje publicado en un video.