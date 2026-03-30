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Este fin de semana un grupo de diputados de La Libertad Avanza, entre ellos el santacruceño Jairo Guzmán, suscribieron un compromiso público para trabajar activamente en la derogación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo aprobada por el Congreso en el año 2019 y en vigencia desde el 2020.

Este compromiso fue suscripto en un acta elaborada en el marco del Día del Niño por Nacer, celebrado en el Salón Delia Parodi de la Cámara de Diputados, del que tomaron parte legisladores y representantes de organizaciones comprometidas con “la defensa de las dos vidas”, informó El Parlamentario.

El texto lleva las firmas de los diputados Santiago Santurio (Buenos Aires), Santiago Pauli (Tierra del Fuego), Jairo Guzmán (Santa Cruz), Rubén Darío Torres (Buenos Aires), Gladys Humenuk (Buenos Aires), Mónica Becerra (San Luis), María Luisa González Estevarena (Buenos Aires), Bárbara Andreussi (Jujuy), Andrea Fernanda Vera (Buenos Aires), Miguel Rodríguez (Tierra del Fuego) y Carlos Zapata (Salta).

El documento firmado por los diputados de La Libertad Avanza.

En el escrito, se habla de “trabajar activamente en la defensa de las dos vidas”, hasta “el logro de la derogación definitiva de la inconstitucional Ley del Aborto”. En el evento estuvieron presentes representantes de ACIERA, +Vida, Casa de la Mujer, Proyecto Vidas, Fundación Argentina, Coalición de Mujeres Argentinas, Mujeres de Fe Argentinas, AMEV y Abrazo de Vida.

Durante el acto celebrado en el Delia Parodi, Santiago Pauli pidió la colaboración de las organizaciones presentes “para trabajar en todo lo que queremos cambiar en Argentina, incluyendo la derogación de la nefasta Ley del Aborto”, palabras que fueron rubricadas por un cerrado aplauso de los presentes.

Durante el debate previo a la sanción del proyecto, hubo una fuerte resistencia de los sectores más conservadores de la sociedad. En la imagen, una caravana en Río Gallegos. (Foto: La Opinión Austral).

El diputado fueguino agregó que “en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, es un compromiso que nosotros tenemos, que va más allá de cualquier otra cosa. Antes de ser diputados, antes de ser políticos, antes de pertenecer a un espacio político, en mi lugar primero soy cristiano, soy hijo, soy padre, tengo un compromiso. Entonces necesitamos trabajar juntos para que esto se haga realidad”.

Cabe destacar que esta iniciativa ya ha puesto en alerta a las organizaciones políticas y sociales que impulsaron la ley hasta llegar a su sanción en 2019.