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En una jornada clave para el Gobierno nacional, el diputado por Santa Cruz Jairo Guzmán se mostró esta semana junto a Karina Milei tras la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma a la Ley de Glaciares y reafirmó su respaldo al rumbo político del oficialismo. El legislador, integrante de La Libertad Avanza, utilizó sus redes sociales para agradecer el apoyo de la secretaria general de la Presidencia y enviar un mensaje alineado con el discurso del espacio. “Gracias jefe @karinaem28 por el apoyo. Acá estamos para dar la batalla y para que el pueblo argentino sea libre de la mano del presidente @javiermilei“, publicó junto a una imagen compartida.

La frase sintetiza su posicionamiento dentro del oficialismo. “Estamos para dar la batalla“, insistió luego, en un mensaje político que apunta a consolidar el rumbo del espacio en el Congreso. Guzmán fue uno de los legisladores santacruceños que votó a favor de la modificación de la Ley de Glaciares, acompañando la postura de La Libertad Avanza. Su respaldo se enmarca en una visión que prioriza el desarrollo productivo y el aprovechamiento de los recursos naturales, con mayor protagonismo de las provincias.

Guzmán junto a Horacio Marín, presidente de YPF.

“Es una ley que viene a traer desarrollo para todas las provincias que quieren explotar sus recursos naturales“, sostuvo. En esa línea, subrayó que la iniciativa busca equilibrar el desarrollo productivo con el cuidado ambiental, estableciendo reglas claras para actividades en zonas sensibles. Según explicó, la nueva ley otorga mayor protagonismo a las provincias en la gestión de sus recursos naturales. En ese sentido, afirmó que la iniciativa permitirá avanzar hacia una mayor autonomía en el manejo de los recursos hídricos y en la planificación territorial, aspectos que consideró clave para el crecimiento económico. “Trae desarrollo y más autonomía para las provincias“.

Jairo Guzmán también estuvo con el CEO y presidente de YPF, Horacio Marín, en el marco de una agenda enfocada en el futuro del sector energético y el desarrollo productivo del país. “YPF es la empresa insignia que va a posicionar a la Argentina a nivel mundial“, afirmó. “Estamos trabajando para que Santa Cruz sea parte de esta historia“, expresó.