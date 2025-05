Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En una entrevista exclusiva con La Opinión Austral, el referente de La Libertad Avanza en Santa Cruz, Jairo Guzmán, dio a entender que no va a cumplir la sentencia de la justicia y que no va a desdecirse respecto de sus dichos en las redes sociales. Fue después que el juez Marcelo Bersanelli ordenara que se retracte y haga cursos contra los discursos de odio.

“Con respecto a la situación que informó la Justicia, la verdad que siento que tengo una responsabilidad mucho más grande con las ideas que me llevan a participar a mí hoy en día en política, y creo que tenemos que tener la libertad de pensar y decir lo que creemos”, comenzó en su descargo.

Más adelante, subrayó: “Yo no creo que haya agredido absolutamente a nadie en particular, expresé una idea y creo que más del noventa por ciento de los argentinos creemos en lo mismo, que tenemos que respetar los valores y principios que tenemos como sociedad argentina”.

Asimismo, añadió: “No tengo ningún problema con la gente que tiene algún tipo de inclinación o de ideología o lo que sea, que tenga que ver con el tema de género, pero no voy a cambiar mi forma de pensar sobre lo que han hecho desde la política y desde el Estado para implantar la ideología de género”.

Reunión con simpatizantes de LLA en Las Heras. Próxima semana inauguración del local partidario en esa localidad. (FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

En ese aspecto, agregó: “Acá hay cosas que están mal, cosas que se tienen que cambiar, acá se tienen que terminar los privilegios por condición de género o no género; acá todas las personas somos iguales ante la ley” por lo que “yo la verdad no voy a pedir disculpas sobre algo que pienso; no pienso renunciar a mis ideas; no hay poder en el mundo que me pueda hacer cambiar, ni judicial, ni político, que pueda transformar mis ideas y valores morales que se trasmitieron a través de mi fe, mi educación y mi familia”.

Más adelante, dijo: “Tenemos que empezar a ponernos firmes como sociedad y defender nuestros valores y principios que hicieron grande este país” e incluso aseguró: “Este es mi descargo para los que están diciendo que tengo que hacer tal o cual cosa; yo no voy a hacer nada que esté en contra de mis ideas, lo diga quien lo diga; la función que tenemos los que estamos al frente de un espacio político como hoy me toca encabezar a mí en la provincia, es ser firmes en nuestros valores e ideas, porque son los que nos motivan a seguir adelante con este movimiento político que estamos empezando en la provincia”.

Finalmente, manifestó: “Lamento que la justicia quiera obligar a una persona a cambiar sus valores, a cambiar su forma de pensar; creo que no se puede obligar a la gente desde la justicia ni ningún lado a cambiar de valores o principios; obviamente apelaremos la medida”, adelantó.