El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en Santa Cruz, Jairo Guzmán, continúa fortaleciendo su presencia territorial en la provincia. Durante este fin de semana realizó diversas actividades en Caleta Olivia, donde mantuvo contacto con vecinos y comerciantes en el centro de la localidad.

Guzmán dialogó con los vecinos sobre las reformas que impulsa el presidente Javier Milei y la importancia que tiene respaldar desde el Congreso el proceso de transformación económica que atraviesa el país.

En la oportunidad, el candidato aprovechó la oportunidad para explicar el uso de la Boleta Única de Papel (BUP) que se implementará en las elecciones del 26 de octubre, informando a los vecinos cómo identificar correctamente a los candidatos de La Libertad Avanza.