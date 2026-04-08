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Durante la sesión en la Cámara de Diputados en la que se debatió la modificación de la Ley de Glaciares, el diputado nacional por Santa Cruz, Jairo Guzmán, respaldó la iniciativa y destacó su impacto en el desarrollo productivo de las provincias.

“Es una ley que viene a traer desarrollo para todas las provincias que quieren explotar sus recursos naturales”, sostuvo el legislador, al tiempo que subrayó la importancia de generar un marco normativo más claro y funcional.

Guzmán remarcó que la reforma apunta a fortalecer el federalismo, otorgando mayor protagonismo a las provincias en la administración de sus recursos. En ese sentido, afirmó que la iniciativa permitirá avanzar hacia una mayor autonomía en el manejo de los recursos hídricos, clave para el crecimiento económico y la planificación territorial.

El diputado también señaló que el proyecto busca equilibrar el desarrollo productivo con el cuidado ambiental, brindando previsibilidad y reglas claras para impulsar inversiones en distintos sectores.

La intervención de Guzmán se enmarca en el acompañamiento de La Libertad Avanza a una reforma que considera fundamental para potenciar el desarrollo de las economías regionales y fortalecer el rol de las provincias en la toma de decisiones.