Este martes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó el encuentro con los diputados y senadores nacionales electos de La Libertad Avanza (LLA), con el objetivo de coordinar la estrategia legislativa para la segunda mitad del mandato y avanzar con las reformas claves en materia tributaria, laboral y penal.

Los convocados fueron los libertarios “puros” y entre los cerca de 60 participantes se encuentra el santacruceño Jairo Guzmán, diputado nacional electo en las últimas elecciones legislativas del pasado 26 de octubre, fecha en la que quedó a poco más de 700 votos de “Fuerza Santacruceña”.

Cabe destacar que, además de Karina Milei, que fue quien presidió la reunión, estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el exlegislador nacional y especialista en derecho parlamentario, Eduardo Menem.

Jairo Guzmán: “Fue una charla de equipo, de cómo se va a encarar el trabajo”. (FOTO ARCHIVO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL).

La reunión trató sobre “cómo se va a organizar el trabajo parlamentario el año que viene, cómo se va a trabajar en Extraordinarias para los proyectos que se anunciaron, y fue una charla de equipo, de cómo se va a encarar el trabajo, de todas las reformas que se necesitan a futuro para el año que viene”, manifestó Jairo Guzmán a La Opinión Austral tras el encuentro.

Sergio “Tronco” Figliuolo, Ariel Ferrentino y Karina Milei.

A partir del 10 de diciembre, cuando se reúna la nueva composición parlamentaria en el Congreso de la Nación, el Gobierno de Javier Milei buscará impulsar: la reforma tributaria, la modernización laboral, la reforma del Código Penal y la Ley de Presupuesto 2026, entre otros temas.

La Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei encabezó el encuentro.

La reunión, que duró unas dos horas, aproximadamente, buscó fortalecer la cohesión del bloque propio, por lo cual no fueron invitados legisladores que ingresaron mediante alianzas con el PRO o la UCR.

Por ello, no asistieron figuras como los bonaerenses Alejandro Finocchiaro, Florencia De Sensi y Javier Sánchez Wrba, ni los porteños Fernando de Andréis y Antonela Giamperi, ni los radicales Pamela Verasay (Mendoza) y Darío Schneider (Entre Ríos). Quien sí estuvo presente fue Patricia Bullrich quien ya está afiliada a LLA y que suena como presidenta de ese bloque en el Senado.