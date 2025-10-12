Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en Santa Cruz, Jairo Guzmán, lanzó un nuevo spot de campaña donde repasó las principales propuestas del presidente Javier Milei para la nueva etapa del gobierno, enfocadas en profundizar el cambio y consolidar reformas estructurales.

En el spot difundido en redes sociales, Guzmán señala que “durante el último año y medio estabilizó el desastre inflacionario de Alberto y Massa. Ahora es momento de terminar lo que empezamos y hacer las reformas que hacen falta para que el país crezca como nunca antes”.

A continuación, el presidente Javier Milei enumera las cuatro grandes reformas: eliminación de impuestos para liberar el crecimiento económico, la reforma laboral moderna, que cree el empleo genuino y termine con la industria del juicio, la intervención y control a los sindicatos, para erradicar los privilegios y la corrupción gremial y la apertura comercial, destinada a bajar precios, aumentar la competencia y fortalecer el consumo.

Además, en materia de seguridad, Milei apunta a endurecer las penas, bajar la edad de imputabilidad y combatir el narcotráfico.

Cerrando, Guzmán advierte que ” La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.

Con el spot, LLA busca reforzar el llamado a acompañar al presidente Javier Milei en el Congreso y consolidar un bloque que respalde el proceso de transformación económica y política iniciado en diciembre 2023.