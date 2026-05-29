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El diputado nacional por Santa Cruz de La Libertad Avanza, Jairo Guzmán, visitará este fin de semana las localidades de Perito Moreno y Los Antiguos, donde mantendrá reuniones con vecinos, emprendedores, productores y referentes de la comarca santacruceña.

La recorrida forma parte de una agenda territorial que busca fortalecer el vínculo directo con los santacruceños y escuchar de primera mano las problemáticas, inquietudes y proyectos de cada localidad.

Durante su visita, el legislador también dialogará con productores de la zona y representantes de distintos sectores vinculados al trabajo y al desarrollo regional, poniendo especial atención en las necesidades de la comarca del noroeste santacruceño.

La invitación para que los vecinos se acerquen a la actividad que se desarrollará este sábado a las 19:00 en Los Antiguos.

La visita incluirá encuentros abiertos con vecinos y diferentes actividades durante el fin de semana en ambas localidades.

En diálogo con Radio LU12 AM680, Guzmán explicó que mantiene una recorrida constante por distintos puntos de la provincia. “Vengo recorriendo periódicamente todas las localidades. Yo por fin de semana trato de hacer dos localidades, esta vez estoy haciendo Perito y Los Antiguos, y seguramente el próximo fin de semana haré otras dos localidades, y así sucesivamente, como vengo haciendo desde que me involucré en política, porque esto no lo hago desde que estoy en la gestión, sino hace dos años que lo vengo haciendo”, afirmó.

En ese sentido, destacó el crecimiento de su espacio político en Santa Cruz. “La verdad, me pone contento esta oportunidad que me da la política de recorrer mi provincia, de estar al lado de los vecinos, de escucharlos, de también ser aceptado, porque mientras muchos políticos no pueden caminar la provincia de Santa Cruz, La Libertad Avanza es un espacio político que viene creciendo, que tiene mucha aceptación, que nosotros vemos que está depositada mucha esperanza en nuestro espacio, y que tenemos que trabajar para estar a la altura de las circunstancias”, sostuvo.

El diputado nacional de La Libertad Avanza reconoció que trabaja para ser gobernador. (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

Consultado sobre una posible candidatura a gobernador de Santa Cruz, el diputado reconoció sus aspiraciones políticas. “Mentiría si digo que no. Yo me involucré en política porque creo que la política es la herramienta para transformar la realidad de nuestra provincia, y estoy trabajando para eso”, señaló.

Asimismo, agregó: “Obviamente el que decide es el pueblo santacruceño, y si el pueblo santacruceño nos da la oportunidad de dirigir una provincia tan hermosa y con tantos recursos como la provincia de Santa Cruz, que por primera vez sería administrada por alguien que viene del sector privado y que no viene de la política, creo que tendríamos una oportunidad histórica: alinearnos con un gobierno que está apuntando al crecimiento de provincias con los recursos que tenemos nosotros”.

La charla prevista para este sábado se realizará a las 19:00 en la intersección de las calles Martín Fierro y Fitz Roy 143 de Los Antiguos.