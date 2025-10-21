Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El primer candidato a de La Libertad Avanza de Santa Cruz, Jairo Guzmán, junto a la segunda en la lista, Perla Gómez de la Fuente estuvieron en El Calafate acompañados por el ministro de Defensa y candidato a diputado nacional por Mendoza, Luis Petri, en la antesala del cierre de campaña provincial que se realizará el jueves en Río Gallegos.

Tras las primeras palabras del ministro del Gabinete de Javier Milei, Jairo Guzmán indicó a los medios Señal Calafate y Ahora Calafate que el partido gobernante tiene una carpeta de propuestas muy amplia pero “también tenemos que asegurarle al Presidente de la Nación una seguridad que no se va a poner en riesgo el equilibrio fiscal”.

Asimismo, el candidato santacruceño señaló que aún proponiendo muchas cosas, “si del otro lado tenemos a este bloque de tira piedras que quiere que al gobierno le vaya mal a toda costa y que quieren fomentar en la opinión pública que el gobierno es malo por tal o cual motivo y proponen cosas para romper el equilibrio fiscal, eso lo pagan todos los argentinos cuando van al supermercado”.

De izquierda a derecha: Perla Gómez de la Fuente, Luis Petri y Jairo Guzmán. (Imagen: Ahora Calafate).

Para Jairo Guzmán, esas propuestas populistas “ponen en jaque algo que costó muchísimo el año pasado que fue frenar una hiperinflación que se venía galopante y que afectaba a los que menos tienen” y agregó: “La inflación es el impuesto más regresivo que tienen las clases más bajas” por lo que “si no le aseguramos al gobierno que eso no está en riesgo, todo lo otro que podamos proponer carece de sentido”.

También habló de blindarlo a Milei para que todas las reformas que buscan desestabilizar al país en materia económica, se vean frenadas. Por su parte, abordado sobre cómo evaluaba la campaña, respondió: “A nivel local creo que hemos hecho un trabajo muy importante, tanto con Perla (Gómez de la Fuente) como con todos los candidatos de la provincia” y rescató que hace dos años vienen recorriendo Santa Cruz dando “la batalla cultural con la propuesta que tenemos, en la visión de país y como provincia y creo que el resultado va a ser muy positivo porque lo vemos en la calle, vemos que la gente realmente tiene una esperanza muy firme en el gobierno del presidente Javier Milei”.

Luis Petri, durante la conferencia de prensa de este martes en El Calafate. (Imagen: Ahora Calafate).

Entre otras cosas, mencionó que lo más importante es que “todo el mundo sabe que no quiere volver a donde salimos, no queremos volver a esa inflación creciente de todos los días y que tampoco seamos señalados como acá en El Calafate por ser el lugar donde Cristina (Fernández de Kirchner) hizo su búnker y donde se desataron las mayores controversias de corrupción que hubo en los últimos años; nadie quiere ese modelo, tenemos una provincia devastada con dos expresidente que salieron de esta provincia y que dejaron una provincia destruida, así que creemos que la gente nos va a seguir acompañando como lo hizo en 2023”.