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El diputado nacional de La Libertad Avanza por Santa Cruz, Jairo Guzmán, estuvo con el CEO y presidente de YPF, Horacio Marín, en el marco de una agenda enfocada en el futuro del sector energético y el desarrollo productivo del país.

Guzmán destacó el rol estratégico de la empresa y su impacto en el posicionamiento de la Argentina a nivel global. “YPF es la empresa insignia que va a posicionar a la Argentina a nivel mundial”, afirmó.

El legislador también hizo hincapié en la necesidad de comprender el funcionamiento de la industria antes de tomar decisiones políticas. “Antes de echar una empresa debemos entender cómo funciona la industria”, sostuvo.

En esa línea, remarcó su compromiso de trabajar para que la provincia tenga un rol activo en este proceso. “Estamos trabajando para que Santa Cruz sea parte de esta historia”, expresó.