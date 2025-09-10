Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en Santa Cruz, Jairo Guzmán, analizó los efectos inmediatos de la última elección en la provincia de Buenos Aires, donde el kirchnerismo logró imponerse.

El mensaje de los mercados

Tras el resultado electoral, los indicadores económicos reaccionaron de manera contundente:

Los bonos argentinos se desplomaron 14 puntos .

. El r iesgo país se disparó , reflejando la desconfianza internacional .

, reflejando la . El dólar volvió a subir.

Para Guzmán, este sacudón es una clara advertencia de lo que ocurriría si el kirchnerismo lograra recuperar fuerza a nivel nacional: “Los mercados reaccionaron en minutos, mostrando que el país no resiste un retroceso. Con el kirchnerismo volvemos al pasado de inflación, pobreza y corrupción”.

“Necesitamos tener un congreso fuerte”, manifestó Jairo Guzmán. la semana pasada en su vista a Las Heras (Foto: La Opinión Austral).

La definición electoral

El candidato libertario remarcó que la elección es clara y no admite dobles lecturas:

“La elección de Buenos Aires mostró que no votar a La Libertad Avanza es fortalecer al kirchnerismo. No hay espacio para tibiezas ni terceras vías. O seguimos el camino del cambio con Javier Milei o volvemos al desastre que ya vivimos”.

Guzmán llamó a los santacruceños a no repetir la historia y acompañar el proyecto libertario en el Congreso: “Si no blindamos a Milei con diputados que defiendan sus reformas, la vieja política va a volver a poner de rodillas a la Argentina. Cada voto cuenta para decirle basta al kirchnerismo”.