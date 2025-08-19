Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, Jairo Guzmán, estuvo presente en la entrega de dos nuevas ambulancias para el Hospital SAMIC de El Calafate. También participaron la presidenta del hospital, Yamila Gentile, Luis Giménez, Natalia Moreno (consejera nacional) y Giovany Albea, jefe de Vialidad Nacional y segundo candidato suplente a diputado nacional.

Las unidades fueron adquiridas gracias a la gestión del propio hospital con fondos de recupero —provenientes de cobros a obras sociales, seguros de riesgos de trabajo y atención a turistas extranjeros—, sin aportes de la provincia ni del municipio. En este marco, Jairo Guzmán subrayó: “Esto fue gracias a la gestión del hospital nacional SAMIC de El Calafate, que administra con transparencia y responsabilidad los recursos que recupera. El compromiso del Gobierno Nacional está presente en cada decisión”.

Jairo Guzmán: “Se ha logrado con fondos propios del hospital”. (FOTO: José Silva/La Opinión Austral).

Entrevistado por LU12 AM680 el dirigente de La Libertad Avanza manifestó que el PAMI trabaja mucho con la salud pública en diferentes localidades y que justamente el SAMIC es un hospital de que está que funciona con aportes del Gobierno Nacional y aportes propios.

Esta entrega “se ha logrado con fondos propios del hospital en lo que va de la gestión, se trata de dos ambulancias de alta complejidad para la localidad de acá de El Calafate, así que hemos sido invitados por la dirección del hospital, por el Consejo Directivo, para que participemos de este de este logro que ha tenido”, afirmó.

Más adelante, Guzmán manifestó: “Los médicos me comentaban la necesidad de tener móviles de esta complejidad porque se trabaja mucho en época de turismo también con El Chantén, y la verdad que lo necesitaban; así que estamos muy contentos”.

Asimismo, subrayó que también escuchó las problemáticas que tiene el hospital con respecto a que “está emplazado en una en una provincia donde en la obra social provincial no paga las atenciones, entonces eso trae un desfinanciamiento muy grande en el manejo del hospital; el 60% de las personas que se atienden en el SAMIC son personas que tienen como cobertura de obra social provincial y ésta no está pagando al hospital”, dijo.

Entre otras cosas, expresó que así “es muy difícil sostener la atención a los afiliados de la Caja y todo esto se hace con fondos nacionales y con los propios recursos del hospital; ellos me pasaban esta información y que esperan que se pueda resolver en algún momento”.