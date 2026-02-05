Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de su visita a Caleta Olivia, el diputado nacional por Santa Cruz Jairo Guzmán (La Libertad Avanza) llevó adelante una recorrida por la ciudad que incluyó encuentros con medios de comunicación locales y una charla abierta con vecinos y periodistas, para debatir las problemáticas sociales que atraviesa dicha localidad y “en busca de lograr un cambio para nuestra querida Santa Cruz”.

Durante la actividad, se debatieron las principales problemáticas sociales que atraviesa la localidad, con eje en la situación económica, el empleo y la realidad cotidiana de la comunidad. El encuentro permitió escuchar inquietudes, intercambiar miradas y acercar propuestas a partir del diálogo directo con los vecinos.

Desde el espacio señalaron que la visita forma parte de una agenda territorial orientada a fortalecer el vínculo con la comunidad y a construir alternativas que apunten a un cambio de rumbo en la provincia. En ese sentido, Guzmán remarcó la importancia de generar ámbitos abiertos de participación para pensar soluciones concretas en busca de un cambio para Santa Cruz.

De izquierda a derecha: Matías Quinteros, Jairo Guzmán y Etel Rodas.

La recorrida se suma a otras actividades que el legislador viene realizando en distintas localidades santacruceñas, con el objetivo de conocer de primera mano la realidad local y promover el debate público.

“Contento de estar nuevamente en la localidad de Caleta Olivia, saben del trabajo que hemos hecho acá, de visitar y conocer las realidades de los vecinos de la localidad, por lo que quería estar en Caleta y visitar a la gente que nos acompañó y los que se van sumando, y contarle a la gente las propuestas que tenemos y los que se están debatiendo en el Congreso“, expresó en ronda de prensa.

Entre algunos de sus proyectos, indicó que tienen que ver con reformas a partir del diálogo con posibles inversores en la provincia de Santa Cruz, quienes han planteado leyes que encuentran leyes en las que encuentran trabas. “Uno de los principales problemas es en logística, así que vamos a trabajar en reducir los costos”, adelantó.