Este miércoles la Cámara de Diputados abrió la sesión preparatoria con la presencia del presidente Javier Milei, que siguió desde un palco el recambio legislativo y la consolidación oficialista. De hecho, La Libertad Avanza celebró el salto numérico que la ubicó como la primera minoría en la nueva composición parlamentaria.

En ese marco, juró el representante de ese espacio político por la provincia de Santa Cruz, Jairo Guzmán, quien entrevistado por La Opinión Austral sostuvo que “principalmente vamos a trabajar por las grandes reformas que estamos necesitando, no sólo a nivel país sino a nivel provincial, que es una reactivación económica de la provincia”, señaló.

Al respecto, afirmó que hay que “cambiar el paradigma de una provincia que viene estancada hace muchísimos años, que no tiene el desarrollo privado y que la inactividad económica es algo común en Santa Cruz”, por lo que “principalmente vamos a apuntar que las reformas que busque el Ejecutivo (nacional) vayan en esa dirección y vamos a acompañar todas las que se vayan a presentar en esta etapa de comienzo de sesiones”.

Momento en el que le estaban tomando la jura a Jairo Guzmán.

Más adelante, Jairo Guzmán hizo hincapié en la conformación del bloque de La Libertad Avanza, que tras las elecciones legislativas del 26 de octubre salió fortalecido. “Hemos logrado conformar un bloque con la primer minoría y eso va a ser muy importante para toda la batería de proyectos que envía el Ejecutivo para el tratamiento en sesiones extraordinarias” y bregó por un desarrollo con normalidad y que “podamos sacar estos proyectos porque creo que es la parte fundamental para el desarrollo de la economía argentina”.

Sobre los diversos proyectos e iniciativas que impulsa el Poder Ejecutivo, especialmente la reforma penal, tributaria y laboral, el diputado electo por Santa Cruz manifestó que “ha sido el eje de la campaña en la provincia que se necesitaba sí o sí una modernización laboral porque son leyes que están completamente vetustas para el desarrollo económico” y acotó: “También necesitamos una reforma sindical, que vamos a plantearlo”, anticipó.

Asimismo, se mostró contento con que estas leyes sean “la primer batería de reformas que se van a llevar a cabo y esperemos que puedan salir lo más pronto posible y que no tengamos que pasar por la situación que se pasó con el tratamiento de la ley base cuando asumió el presidente Javier Milei que se dilató mucho“, mencionó.

Finalmente, referido exclusivamente a la provincia, manifestó que al venir del sector privado sabe que la principal problemática que tiene Santa Cruz es la falta de desarrollo económico. “Si no cambiamos ciertos paradigmas, va a ser muy difícil que se reactive la provincia y creo que hay una voluntad política del Presidente y de nuestro espacio de ir en esa dirección y si logramos hacer eso, Santa Cruz puede tener un horizonte completamente diferente al que tuvo toda la vida”.