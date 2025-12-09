Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El diputado nacional por Santa Cruz, Jairo Guzmán (LLA), mantuvo una reunión de trabajo con Facundo Leal, presidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), en la que se avanzó en la articulación con el Gobierno Nacional para la reapertura del Aeropuerto de Río Gallegos, que se concretará el 23 de diciembre.

“Este logro se enmarca dentro del plan de modernización y reforma integral del sistema aeroportuario impulsado por el Presidente Javier Milei, orientado a potenciar la conectividad, mejorar la infraestructura estratégica y promover el desarrollo federal”, se indicó en el marco de la reunión.

Guzmán destacó la importancia de esta decisión para Santa Cruz, no solo por su impacto en la movilidad y el turismo, sino también por el rol clave que tendrá en el crecimiento económico de la región.

Las obras

Cabe recordar que La Opinión Austral ya había podido saber que las obras de refacción del Aeropuerto Internacional Piloto Civil Norberto Fernández de Río Gallegos avanzaban en tiempo y forma, con la meta de reabrir sus puertas el 23 de diciembre a las 00:00 horas.

Las obras en el aeropuerto comenzaron el 1° de septiembre.

La obra, una de las más importantes de los últimos años en materia de infraestructura aeroportuaria en Santa Cruz, forma parte del plan de modernización del sistema aeroportuario nacional. Incluye la reconstrucción total de la pista principal, calles de rodaje y plataforma comercial, además de mejoras estructurales en la terminal de pasajeros y el área operativa.

“La obra avanza muy bien, en tiempo y forma para llegar listos al 23 de diciembre a las 00:00 horas”, habían señalado semanas atrás a este medio fuentes oficiales.

La reapertura de la terminal aérea será clave para el movimiento turístico de fin de año y la temporada de verano, en especial por el aumento de vuelos previstos hacia y desde Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, y Ushuaia.