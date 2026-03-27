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La Libertad Avanza Santa Cruz anunció una reunión general bajo el lema “Primer paso hacia la libertad en Santa Cruz”, que se realizará este viernes 27 de marzo a las 19 horas en Av. Kirchner 1265, sede del espacio en Río Gallegos.
El encuentro convocará a vecinos, militantes y simpatizantes con el objetivo de fortalecer la estructura política en la provincia y avanzar en una agenda común con vistas a los próximos desafíos electorales.
Desde la organización confirmaron la presencia del diputado nacional Jairo Guzmán, quien participará junto a referentes locales para exponer su mirada sobre la actualidad política y el escenario en Santa Cruz.
Cercanía con los vecinos
La actividad forma parte de una serie de acciones que La Libertad Avanza impulsa en la capital provincial. En los últimos días, dirigentes y equipos de trabajo recorrieron distintos barrios de Río Gallegos con el objetivo de dialogar con vecinos y conocer sus demandas.
Referentes como Gladys Montiel y Lucas Oyarzo encabezaron estas iniciativas junto a un equipo que busca consolidar presencia territorial y posicionar al espacio como alternativa política en la provincia.
Además, el espacio promovió actividades comunitarias y operativos informativos, en los que difundió propuestas y convocó a la ciudadanía a participar activamente en la construcción del proyecto político.
Armado político
La reunión del 27 de marzo se inscribe en una estrategia más amplia que apunta a consolidar a La Libertad Avanza en Santa Cruz de cara a las elecciones de 2027. El espacio busca disputar protagonismo en un escenario político dominado históricamente por el kirchnerismo.
Según indicaron desde el sector, el objetivo consiste en construir una alternativa basada en el contacto directo con la ciudadanía y en la elaboración de propuestas sobre áreas clave como salud, educación, empleo y seguridad.
En ese marco, los referentes libertarios plantearon críticas a gestiones anteriores y destacaron la necesidad de impulsar cambios estructurales en la provincia.
Estrategia nacional
El despliegue en Santa Cruz se alinea con la estrategia nacional de La Libertad Avanza, que a principios de marzo definió líneas de acción para expandir su presencia en todo el país.
En encuentros partidarios a nivel nacional, el espacio fijó como prioridad el fortalecimiento institucional y la instalación territorial en cada distrito, con el objetivo de consolidar su estructura de cara a futuros procesos electorales.
La participación de Jairo Guzmán en Río Gallegos refuerza esa articulación entre el plano nacional y provincial, en un contexto donde el partido busca consolidar liderazgo y organización en cada región.
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