Jairo Guzmán y La Libertad Avanza, en la primera reunión en Santa Cruz rumbo a las elecciones del 2027 El encuentro se realizará en Río Gallegos con convocatoria abierta a vecinos y militantes para fortalecer la construcción política de La Libertad Avanza en Santa Cruz. La actividad se enmarca en una estrategia territorial que busca consolidar presencia y definir una agenda de trabajo de cara a las elecciones 2027.

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La Libertad Avanza Santa Cruz anunció una reunión general bajo el lema “Primer paso hacia la libertad en Santa Cruz”, que se realizará este viernes 27 de marzo a las 19 horas en Av. Kirchner 1265, sede del espacio en Río Gallegos.

El encuentro convocará a vecinos, militantes y simpatizantes con el objetivo de fortalecer la estructura política en la provincia y avanzar en una agenda común con vistas a los próximos desafíos electorales.

Desde la organización confirmaron la presencia del diputado nacional Jairo Guzmán, quien participará junto a referentes locales para exponer su mirada sobre la actualidad política y el escenario en Santa Cruz.

Cercanía con los vecinos

La actividad forma parte de una serie de acciones que La Libertad Avanza impulsa en la capital provincial. En los últimos días, dirigentes y equipos de trabajo recorrieron distintos barrios de Río Gallegos con el objetivo de dialogar con vecinos y conocer sus demandas.

Dirigentes, referentes territoriales y militantes de La Libertad Avanza Santa Cruz participaron del primer Congreso Provincial, encabezado por el diputado electo Jairo Guzmán.

Referentes como Gladys Montiel y Lucas Oyarzo encabezaron estas iniciativas junto a un equipo que busca consolidar presencia territorial y posicionar al espacio como alternativa política en la provincia.

Además, el espacio promovió actividades comunitarias y operativos informativos, en los que difundió propuestas y convocó a la ciudadanía a participar activamente en la construcción del proyecto político.

LLA realizó una recorrida en Madres a la Lucha y difundió actividades en Río Gallegos.

Armado político

La reunión del 27 de marzo se inscribe en una estrategia más amplia que apunta a consolidar a La Libertad Avanza en Santa Cruz de cara a las elecciones de 2027. El espacio busca disputar protagonismo en un escenario político dominado históricamente por el kirchnerismo.

La dirigencia de La Libertad Avanza busca posicionarse en Río Gallegos de cara al 2027.

Según indicaron desde el sector, el objetivo consiste en construir una alternativa basada en el contacto directo con la ciudadanía y en la elaboración de propuestas sobre áreas clave como salud, educación, empleo y seguridad.

En ese marco, los referentes libertarios plantearon críticas a gestiones anteriores y destacaron la necesidad de impulsar cambios estructurales en la provincia.

Estrategia nacional

El despliegue en Santa Cruz se alinea con la estrategia nacional de La Libertad Avanza, que a principios de marzo definió líneas de acción para expandir su presencia en todo el país.

En encuentros partidarios a nivel nacional, el espacio fijó como prioridad el fortalecimiento institucional y la instalación territorial en cada distrito, con el objetivo de consolidar su estructura de cara a futuros procesos electorales.

El encuentro reunió a la presidente del partido a nivel nacional, Karina Milei; al vicepresidente, Martín Menem; y a los presidentes partidarios de los 24 distritos del país.

La participación de Jairo Guzmán en Río Gallegos refuerza esa articulación entre el plano nacional y provincial, en un contexto donde el partido busca consolidar liderazgo y organización en cada región.