Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de la campaña hacia las elecciones legislativas 2025, el candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA), Jairo Henoch Guzmán, visitó este fin de semana la ciudad de Caleta Olivia y lanzó duras críticas contra la dirigencia política tradicional, a la que acusó de perpetuar la pobreza y el estancamiento económico en Santa Cruz.

“La provincia tiene la oportunidad histórica de dejar atrás la decadencia y la pobreza. Los que prometieron ser un cambio al kirchnerismo son más de lo mismo. Si no reactivamos la economía vamos directamente a ser una gran villa miseria”, afirmó el actual titular del PAMI en Santa Cruz durante un acto con militantes y vecinos.

El postulante libertario remarcó que desde el Congreso impulsará reformas estructurales para generar un entorno atractivo para la llegada de inversiones. “Necesitamos generar las reformas desde el Congreso para que Santa Cruz sea atractiva para la llegada de inversiones. Si votamos a los mismos de siempre vamos a seguir generando más pobres y más desocupación”, advirtió.

Las elecciones legislativas de octubre renovarán la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, lo que abre un escenario clave para las fuerzas políticas que buscan ampliar su representación en el Congreso.

En el caso de Santa Cruz, la ciudadanía renovará tres de los cinco escaños que la provincia tiene como representantes en la Cámara baja. Los diputados que finalizan su mandato el 10 de diciembre de 2025 son Sergio Acevedo de Por Santa Cruz, Gustavo “Kaky” González de Unión por la Patria; y Roxana Reyes, por la UCR.