Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con una gran afluencia de público visitante, finalizaron las Jornadas Ganaderas Río Gallegos 2025 –que se llevaron a cabo en el predio de la Sociedad Rural en la capital provincial- la cual contó con la participación de diferentes Autoridades Provinciales, quienes se sumaron a la organización y posibilitaron el desarrollo de las actividades en un evento que vuelve a compartir con la comunidad el desarrollo del sector ganadero y agricultor.

“Después de dos años sin jornadas ganaderas, por la pandemia y por la emergencia climática del año pasado, estábamos en duda si hacer o no hacer las jornadas, y por suerte la comisión de la Rural de Gallegos puso el corazón para generar estas jornadas”, expresó el presidente de la Sociedad Rural Río Gallegos, Enrique Jamieson.

“Es un momento para tratar de transformar a esta Santa Cruz en algo mucho más productivo”. Enrique Jamieson.

En este marco, dejó en claro que “la Sociedad Rural puede ser la promotora, la dueña de casa, pero agradecemos todo el apoyo desde el Consejo Agrario, desde el INTA, desde la UNPA, con todo el profesionalismo que se le puso en la previa para ir organizando todo esto e ir tratando de definir los temas”.

Jamieson remarcó que “tenemos una provincia que quiere producir, que tiene hoy por hoy un soporte político para apoyar esa producción y no debemos desaprovechar”, al dar cuenta que “la situación de hoy es compleja en lo climático, en lo económico, en lo social, en lo estructural de nuestras producciones”. Ante ello, sostuvo que “es un momento para aprovecharlo y para reforzar las fuerzas y tratar de transformar a esta Santa Cruz en algo mucho más productivo”.