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El gobernador Claudio Vidal participó de la firma de los acuerdos que establecen las condiciones para el reinicio definitivo de las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz, una de las obras de infraestructura energética más importantes del país.

La instancia, desarrollada en la sede de la Dirección Nacional de Obras Hidráulicas, reunió a representantes del Gobierno nacional, de la UTE a cargo de la ejecución y de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).

Las partes acordaron la actualización del plan de trabajo, el esquema de condiciones laborales y el cumplimiento estricto de los convenios colectivos vigentes para retomar las tareas con previsibilidad y organización.

Tapa del Diario La Opinión Austral del viernes 6 de noviembre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina.

El secretario de Trabajo provincial, Javier Aravena, brindó detalles en diálogo con LU12 AM680 Río Gallegos sobre el alcance de los compromisos asumidos y los aspectos operativos del plan de reactivación.

“Tras muchas gestiones por parte del gobernador Claudio Vidal se logró destrabar el inicio de los trabajos en las represas que fue cerrado por una decisión del gobierno anterior”, destacó Aravena.

“Tres años de paralización de obra pero el esfuerzo y la gestión incaudicable del gobernador nos permitió que comenzáramos a reactivar esta obra, que es emblemática para los argentinos, puntualmente la de mayor envergadura que hay en el país”, “para los santacruceños la trascendencia no solamente tiene que ver en el impacto de la generación de energía que va a tener esta represa, sino también en la cantidad y calidad de mano de obra“.

De izquierda a derecha: la diputada provincial Fabiola Loreiro; el ministro de Energía, Jaime Álvarez; Rubén Crespo, referente de la UOCRA en Santa Cruz; un representante de la empresa china Gezhouba; la intendenta de Piedra Buena, Analía Farías; el gobernador Claudio Vidal; el jefe de Gabinete, Pedro Luxen; el intendente de Puerto Santa Cruz, Juan Manuel Bórquez; el secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena; el coordinador provincial, Adrián Suárez; y el diputado nacional José Luis Garrido.

Qué se firmó

Respecto a los instrumentos legales rubricados en Buenos Aires, el titular de la cartera laboral precisó que con la UTE se firmamos dos acuerdos. “Una firmó UOCRA, que son los detalles operativos de cómo se va a implementar la obra; nosotros desde la provincia lo rubricamos a los efectos de llevar adelante una homologación de ese acuerdo de partes”.

En paralelo, subrayó el resguardo del empleo y la economía regional: “Firmamos con la UTE un acta acuerdo mediante el cual sometían el absoluto respeto a la Ley 3960, que habla del 90/10, y también de priorizar el compre santacruceño a partir de las pequeñas y medianas empresas locales”.

En relación con la demanda de personal y la proyección territorial, Aravena detalló la distribución de las labores. “Hay 1.800 puestos vinculados directamente a la obra en el sitio y el resto va a pertenecer a subcontratistas que tendrán distintas actividades”.

A su vez, remarcó la repercusión en las comunidades vecinas: “Ahí nosotros contemplamos el derrame que se va a originar tanto en Puerto Santa Cruz como en Comandante Luis Piedrabuena“.

Sobre la operatividad actual en el terreno, el secretario explicó eque “actualmente hay alrededor de 232 o 233 trabajadores que ya están llevando adelante actividades que tienen que ver con reacondicionar la obra para la reactivación efectiva de los trabajos”.

En cuanto a las fases siguientes, señaló: “Luego, sucesivamente van a ingresar hasta lograr un pico, que pretendemos que sea en los próximos dos o tres meses de obra, y eso se hace a través de la bolsa de trabajo de la UOCRA”.

Respecto a la fiscalización, añadió: “La bolsa de trabajo de la UOCRA es chequeada permanentemente por nosotros en razón del cumplimiento del 90/10. Además, hay un registro adicional que tiene que ver con el sistema de registración laboral Sirel, que es obligatorio, y ese es otro espacio de control con que cuenta el Ministerio de Trabajo”.