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Tras el operativo de inspección realizado en el yacimiento Cerro Negro, el secretario de Estado de Trabajo de Santa Cruz, Javier Aravena, sostuvo que el Gobierno provincial mantendrá una postura firme frente a las condiciones de seguridad detectadas en la operación de Newmont.

En diálogo con Canal 2 de Caleta Olivia, el funcionario aseguró que se detectaron situaciones de gravedad y remarcó que el objetivo central de los controles es evitar que los trabajadores queden expuestos a riesgos.

“Acá hay 1.200 personas que trabajan, donde sus familias anhelan que vuelvan sanos y salvos, y esta corporación los pone en riesgo día a día”, afirmó.

Aravena también se refirió a la posibilidad de avanzar con una clausura total del yacimiento. Si bien aclaró que por el momento no existe una decisión tomada, señaló que la medida podría evaluarse a medida que continúen las inspecciones.

“Es una evaluación que podría llegar a hacerse en la medida que avancemos en las inspecciones”, sostuvo.

El secretario insistió en que la prioridad de la Provincia es preservar la integridad de los trabajadores y recordó que en el sector minero santacruceño ya ocurrieron tragedias con víctimas fatales.

“No vamos a retroceder un centímetro en poner en riesgo la vida de los trabajadores”, enfatizó.

Y cerró con una frase que sintetizó la postura oficial frente a los controles realizados en Cerro Negro: “Un gramo de oro no vale una vida”.