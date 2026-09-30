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El máximo tribunal hizo lugar al recurso presentado por el Estado Nacional y revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023, norma que derogó la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación fundó su resolución en que el demandante, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), carecía de legitimación para impulsar el proceso colectivo, por lo que no se encontraba configurado un caso o controversia que habilitara la intervención judicial. Si bien los magistrados aclararon que la medida no implica un pronunciamiento de fondo sobre la validez constitucional del decreto, en la práctica la decisión rehabilita la derogación de la norma sancionada en 2011.

Tapa del Diario La Opinión Austral del miércoles 30 de septiembre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

Soberanía territorial

La resolución judicial generó inmediatas reacciones en el ámbito político y agrario. Javier de Urquiza, ex presidente del Consejo Agrario Provincial de Santa Cruz durante las gestiones de Néstor Kirchner y Alicia Kirchner, expresó a La Opinión Austral su preocupación por el alcance del fallo en la preservación de los recursos naturales.

“Es como la venta de tierras a extranjeros en los años noventa, especialmente de superficies con características estratégicas como la cordillera, la península, los recursos hídricos, la forestación, el bosque y el suelo”, contextualizó De Urquiza.

Remarcó que la medida “mueve un poco la aguja” y que genera alarma la oportunidad de la decisión judicial: “A pocos días de haberse aprobado la Ley de Tierras, llama la atención que ahora salga la Corte modificando, diría que sustancialmente, lo que dice la ley que aprobó el Congreso“.

El ex funcionario agrario vinculó la vigencia de la protección del dominio nacional con antecedentes históricos en la región patagónica. “Esto fue una vieja aspiración de varios gobiernos de la Argentina, menos del nuestro, acorémonos el caso de Lewis, el caso de todos estos lugares que tienen lagos en la zona de Río Negro, de Neuquén. Esto deja abierta una ventana que creo que es medio preocupante“, sostuvo.

Vista panorámica de la Península de Magallanes, un área protegida por el Gobierno de Santa Cruz en medio del Parque Nacional.

A su vez, enfatizó la necesidad de resguardar el patrimonio público: “No estamos en contra de los inversores, no estamos en contra de que se hagan desarrollos, pero cuidemos un poco los recursos que tienen tanto valor, sobre todo en el tema ambiental, en el tema turístico y demás”.

Al analizar la geografía provincial, De Urquiza puntualizó los sectores específicos que quedan expuestos ante la flexibilización para el dominio extranjero sobre la propiedad rural. “Esto a nosotros nos toca porque está candente la cuestión de Península, pero después está toda la zona de cordillera, que abarca el Tucu Tucu, que abarca toda la zona de Los Antiguos, del Lago Posadas. Me parece que esto cambia el eje de políticas que por lo menos a mi criterio estaban bien implementadas con una preservación de que estos recursos tienen que permanecer en manos del Estado Nacional“, advirtió.

Conflicto político

Respecto del escenario institucional que se abre tras la determinación del máximo tribunal, anticipó posibles movimientos en el Poder Legislativo para frenar el alcance del fallo.

“Estuve leyendo justamente que hay alguna intención de la Cámara de Diputados de hacer una presentación. Aparentemente tendría facultades la Cámara de Diputados de hacer un replanteo al tema y un rechazo. Se puede armar un conflicto de poderes, pero llama la atención que a un mes de haber aprobado la ley de tierras, que tanta discusión generó, que tantas reuniones originó, que sobre todo en senadores hubo que discutirlo, la Corte por su lado actúe así”, planteó De Urquiza.

Asimismo, señaló que el propio Poder Ejecutivo podría verse descolocado frente al escenario parlamentario: “Al propio gobierno nacional no le cayó muy bien la medida. Le trae bastante problema en un lugar sensible como es el Congreso, sobre todo con algunos proyectos de ley“.

Sobre la conducta de las bancadas oficiales en los debates recientes, concluyó: “Primero hay que ver cómo reaccionan ante la medida, que da la impresión de que los sorprendió también a ellos, como que no tenían demasiada información en ese sentido. Un mes atrás ellos propiciaban este tipo de acciones en el tratamiento en el Senado y tuvieron que cambiar la posición porque no le dieron las manos. Se hizo la evaluación de los votos, no daban, entonces al final de un proyecto de cuatro temas se bajaron dos y uno era este”.

Finalmente, el ex funcionario remarcó la gravedad del debate de fondo para el desarrollo del país: “Ha traído un problema, a no ser que toda la sociedad argentina se ponga de acuerdo y diga ‘bueno, que toda esta tierra, que todos estos recursos pasen a manos extranjeras‘, un poco lo mismo que es el eje de la discusión de Península“.