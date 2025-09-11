Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Noah, el más pequeño de la familia Maciel-Portillo, cumplió este 9 de septiembre su primer año. Por ser el séptimo hijo varón, le corresponde por tradición y por ley ser apadrinado por el presidente de la Nación, en este caso Javier Milei.

Según pudo saber La Opinión Austral, desde Nación solicitaron este jueves el número de la familia para contactarse. El lunes le entregaría el diploma y la medalla que establece la ley 20.843/74 y que le otorga una beca de estudios.

El martes, la familia celebró el primer cumpleaños sencillo pero emotivo, con torta y canciones. El video del festejo -que fue compartido por La Opinión Austral- llegó al presidente.

Mirta, madre del pequeño, contó: “Noah es un amor, se da con todos y siempre con una sonrisa”. El gran festejo y el bautismo están previstos para octubre.

Cabe recordar que, hasta julio de 2023, más de 11 mil niños fueron apadrinados por presidentes de Argentina, aunque en algunos casos, como el de Noah, el reconocimiento se había demorado.

Noticia en desarrollo.