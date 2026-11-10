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Este martes 10 de noviembre se llevó adelante el acto de juramento de ley de la doctora Jéssica Daldosso, quien asumió el cargo de secretaria de Primera Instancia en la Secretaría N° 1 del Juzgado de Instrucción N° 2 de Río Gallegos.

La ceremonia se desarrolló en las instalaciones de esa dependencia judicial y estuvo encabezada por el presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, doctor Carlos Arenillas, quien estuvo acompañado por la jueza Florencia Moreira.

Momento de la firma de la flamante secretaria.

Del acto participaron también magistrados y magistradas, funcionarios y funcionarias, trabajadores del Poder Judicial y familiares de la flamante secretaria.

De esta manera, Daldosso formalizó su incorporación al cargo dentro de la estructura judicial de la Primera Circunscripción, en un acto institucional realizado en la capital santacruceña.