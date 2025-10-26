En el inicio de la jornada electoral, Jesús Mariano, candidato a diputado nacional por el Movimiento al Socialismo (MAS), fue el primer postulante en emitir su voto en la provincia de Santa Cruz. Lo hizo en la mesa 675 de la Escuela N°10 de Río Gallegos, donde celebró la normalidad y rapidez del proceso con la nueva Boleta Única de Papel (BUP), que debuta en estas elecciones legislativas 2025.

“Fue un sistema ágil y estuvo muy bien explicado. Esperamos que no haya problemas en el recuento de votos; entiendo que será rápido”, expresó Mariano tras sufragar.

Jesús Mariano fue el primer candidato en votar. FOTOS: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

El dirigente destacó la importancia de los comicios y subrayó que “esta elección es sumamente relevante porque se define el futuro económico del país”.

Además, aprovechó el momento para convocar a la juventud a participar activamente en esta jornada democrática: “Ya que soy el primero en votar, invito especialmente a los más jóvenes a que vengan a votar. Su participación es clave para transformar la realidad que vivimos”.

Consultado sobre las expectativas del MAS a nivel nacional, Mariano manifestó su apoyo a la dirigente Manuela Castañeira, referente del espacio político: “Apostamos a que pueda ingresar Manuela Castañeira al Congreso. Sea cual sea el resultado, sabemos que vienen momentos económicos difíciles y estaremos luchando para sacar el país adelante”.