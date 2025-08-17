Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Nuevo Movimiento al Socialismo es otro de los partidos políticos que engrosó la oferta electoral de cara a las elecciones de diputado nacional que se celebrará el próximo 26 de octubre.

La Opinión Austral confirmó que Jesús Mariano es el primer candidato, seguido por María Victoria Gaspari en segundo lugar y el tercero suplente fue para Gustavo Nauto.

María Victoria Gaspari, quedó segunda en la lista.

“Los candidatos del Nuevo MAS estamos al servicio de la lucha de los trabajadores, más allá de lo que significa esta elección, el gobierno de Milei quiere el compromiso de todos los partidos patronales con los diputados nacionales y senadores apoyando todas sus leyes”, dijo Jesús Mariano a La Opinión Austral.

Alertó que en Argentina se “pretende continuar con las reformas profundas tanto económicas y sociales, léase destrucción de la industria nacional, regalo de nuestros recursos como en caso de nuestra provincia con el petróleo y la minería principalmente, y con la destrucción de la educación y salud publica más la reforma laboral”.

Gustavo Nauto, tercer integrante de la lista de candidatos.

En un mensaje al electorado, dijo: “Pedimos el voto para poner la banca al servicio de enfrentar este gobierno reaccionario que no solo esta destruyendo a nuestro país sino que apoya el genocidio de los sionistas contra los palestinos. Pero que la salida a estas medidas en contra de los trabajadores y sectores populares se solucionan en la calle”, cerró.