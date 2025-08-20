Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El proyecto impulsado por la Asociación Intermodal de América del Sur (AIMAS), que busca recuperar el uso del transporte marítimo de cabotaje como una alternativa estratégica frente a las limitaciones del transporte terrestre de larga distancia, optimizando costos y tiempos logísticos, tuvo una nueva jornada de avance en su objetivo de propiciar este negocio entre el puerto de La Plata y el de Punta Quilla en Santa Cruz.

Tal como lo había adelantado La Opinión Austral, se realizó una importante charla en la Universidad Tecnológica seccional Río Gallegos que contó con la presencia del Presidente de AIMAS, Jorge de Mendonça, y de Jocelyn Romero, empresaria mexicana y titular de Multimodal Cargo Solution experta en intermodalismo, actividad que desarrolla entre su país, Estados Unidos y Canadá.

Romero: “No es hacerlo más barato, sino hacerlo más rentable”, indicó. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Cabe recordar que, con la colaboración de empresas de Tierra del Fuego y de Santa Cruz asociadas a AIMAS y de empresarios convencidos del intermodalismo, más allá de las actividades realizadas en la provincia patagónica, se planificaron -semanas atrás- audiencias con diversos actores del puerto La Plata. El objetivo de las mismas es orquestar los análisis técnicos, comerciales y operativos de cada eslabón que hará posible la puesta en marcha del corredor intermodal Río Grande (Tierra del Fuego) y el Área Metropolitana de Buenos Aires a través de los puertos de Punta Quilla y La Plata.

La presencia de los especialistas en la conferencia realizada en la UTN. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Este miércoles, luego de exponer ante un auditorio repleto de estudiantes e interesados en la temática, Jocelyn Romero habló con La Opinión Austral qué es el transporte intermodal. “El transporte intermodal es la combinación de dos o más medios de transporte y hay dos actores importantísimos en esta combinación que es la carga contenerizada y el autotransporte, sin estos dos actores principales no podríamos realizar un servicio intermodal”, dijo.

El transporte marítimo en Punta Quilla se puede volver clave para la región más austral del país.

Más adelante, agregó: “La idea es buscar lo mejor de cada medio de transporte para hacer esas eficiencias que todos buscamos, siempre que nuestro objetivo sea ese ganar y ganar entre todos los eslabones de la cadena y el cliente” ya que “tener esa confianza y satisfacción con los clientes es muy importante, por lo tanto, hay que hacerlo bien para que no genere esa desconfianza y tengan una mala experiencia y digan que el intermodal no sirve”.

Al respecto, sintetizó sobre qué se busca con este tipo de transporte: “Claramente reducir costos, pero sobre todo tomar lo mejor de cada medio de transporte”, dijo y luego refiriéndose a la infraestructura portuaria de Santa Cruz, Romero manifestó que desde AIMAS le comentaron las características con las que cuenta la provincia.

El recinto de la UTN de Río Gallegos estuvo repleto de estudiantes. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

“Creo que hay todo para poder hacerlo, solamente hay que unir las partes y poder coordinarlas” y mencionó: “Es importante que haya voluntad para poder desarrollar un servicio intermodal en la región”. Y sobre qué se podría transportar, respondió que dependiendo del tipo de productos hay que buscar el tipo de transporte más óptimo para hacer el embarque.

“Aquí la intención es buscar cómo poder bajar los costos logísticos, porque este implica directamente al costo de los productos y es lo que queremos”, pero “no es hacerlo más barato, sino hacerlo más rentable y que no estemos los consumidores pagando los costos de una logística poco eficiente”, así que “hay que buscar la mejor manera de mover los productos según su tipo”, subrayó.