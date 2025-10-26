El dirigente de Proyecto Alternativo, Jorge Cruz, fue uno de los primeros en emitir su voto en la mesa 667 de la UNPA, en Río Gallegos, durante la jornada de elecciones legislativas 2025, donde se estrena el sistema de Boleta Única de Papel (BUP).

Tras sufragar, Cruz destacó la simplicidad y rapidez del nuevo método: “El sistema es muy fácil, mucho más sencillo que antes. Es ágil y está bien explicado, así que votar lleva muy poco tiempo”.

El dirigente contó que decidió votar temprano para poder dedicar el resto del día a la militancia y a seguir de cerca el desarrollo de la jornada electoral: “Queríamos comenzar la mañana votando y después trabajar durante todo el día acompañando la campaña. Solo quiero decirle a la gente que venga a votar, es importantísimo que todos participen. Si votamos más, mejoramos nuestra política y eso cambia las cosas”.

Jorge Cruz. FOTOS: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL

Entre risas, Cruz también compartió una curiosidad personal: su cábala electoral. “Siempre uso la gorra que me regaló el amigo que me hizo el jingle de campaña. Es de Caleta Olivia, y no puede faltar cada vez que voto”, contó.

Las elecciones legislativas 2025 se desarrollan con normalidad en todo el país y marcan el debut del nuevo sistema de votación, que busca garantizar un proceso más ágil y transparente para los ciudadanos.