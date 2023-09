El exdiputado radical Jorge Cruz se presentará en este 2023 como candidato a intendente de Río Gallegos por el espacio político “Juntos“, dentro del lema “Juntos por Río Gallegos“. El también exconcejal capitalino habló de “optimizar los recursos” y cuestionó la creación de secretarías y cargos de la presente gestión, al tiempo que manifestó la necesidad de una ciudad más limpia y ordenada y qué tipo de ciudad imagina.

Lo hizo en una entrevista con LU12 AM680, donde recordó que en su etapa de legislador presentó 300 proyectos que “tenían que ver con una plataforma para la intendencia de la ciudad” y por “eso me tocó trabajar mucho como concejal y como diputado“. Cruz propuso a la gente ver el trabajo del pasado de cada uno de los candidatos, porque “esa es la impronta que vamos a tener si nos toca ocupar el lugar de la intendencia“.

Para el exlegislador, desde las propuestas que hizo allá hace tiempo como concejal, “se avanzó muy poco en estos 20 años” y lo señaló: “Lo digo porque muchos proyectos que yo presenté hoy son propuestas de campaña y han sido propuestas de campaña por muchos candidatos“. Entonces “es como que pasa el tiempo y Río Gallegos no logra despegar como ciudad; la vemos muy linda en el centro, la vemos muy agradable, pero falta mucho por hacer y falta culturalmente también; nos falta mucho como vecinos, pero también como gestión municipal”.

Comentó -además- la charla con un vecino: “Le decía que Río Gallegos está todo el año sucio, ¿qué pasa? La gente no va a limpiar, no va a cuidar porque está sucio. Es lo que venimos viendo en la ciudad en forma permanente y sistemática; cada vez que tenemos elecciones, y no importa el intendente que esté y del signo político que sea, se ponen a limpiar el pueblo y aparecen cuadrillas de empleados municipales trabajando en distintos lugares y pintando los cordones como para que se vea gestión; esto tiene que ocurrir todos los años y todo el tiempo, porque tenemos recursos humanos para poder hacerlo”.

Por lo que, para Jorge Cruz, “eso es lo que veo que ha pasado y no hemos logrado tener ese cambio de conducta como gestión ni como vecinos, porque el municipio tiene que limpiar y mantener la limpieza para que el vecino también ayude en ese cuidado y esa limpieza”.

Transparencia

Respecto a los proyectos, el exconcejal aseguró que los vecinos reclaman “mucho lo que es la transparencia en la gestión municipal” y añadió: “Yo tenía proyectos de ordenanza como, por ejemplo, en el tema de tierras fiscales donde vos inscribís un hijo, un pariente o un vecino, y no sabe si le va a tocar o depende del dedo del funcionario que lo reciba, y eso tiene que cambiar algún día; ese proyecto tiene 20 años y es muy sencillo, con una página web te tenías que inscribir para un terreno fiscal y saber qué puntaje te corresponde por la antigüedad, por el grupo familiar, por tu situación socioeconómica“. Y señaló: “Hay muchas cuestiones que no se tienen en cuenta y sí se tiene en cuenta el dedo y eso tiene que cambiar, y vuelvo a repetir, no lo digo por un signo político particular, han pasado muchos signos políticos en la municipalidad y no lo hemos cambiado“.

Luego de comentar que le gustaría impulsar un Estado municipal moderno, recordó que la última vez que estuvo en la municipalidad fue en 2016, como secretario de Gobierno municipal del exintendente Roberto Giubetich. “Renuncié porque no compartía las políticas del intendente, no compartía su forma de gestionar y bueno, pero estuve un año con lo poco que pude hacer, porque la verdad que siempre dependemos de la cabeza; la verdad que yo cuando critican a un funcionario municipal, yo siempre, y por experiencia lo digo, digo que si la cabeza no funciona, el empleado municipal tampoco va a funcionar“, subrayó.

Más adelante, Jorge Cruz recordó que desde que dejó de ser secretario de la municipalidad, empezó a aumentar la cantidad de secretarios, que hasta esa época eran 6. “Hoy ya tenemos 13 secretarías, no puede ser, estamos hablando de optimizar los recursos, estamos hablando que no sobra el dinero en el Estado municipal, pero repartimos cargos a mansalva. Y esto no puede seguir ocurriendo, esto se tiene que terminar en algún momento, hay que ponerle un orden“, mencionó.

Tras sostener que buscará un municipio que pueda trabajar en prevención, en todos los aspectos, fue consultado por los problemas de la juventud para conseguir empleo. En tal sentido, respondió: “Es un proyecto que presenté hace 20 años, lo digo orgulloso; tuve la oportunidad de viajar a Uruguay con la gestión de ‘Freddy‘ Martínez. Se eligieron 20 becarios, los cuales hicieron una pasantía“. Y agregó: “La idea de esto era que apuntaran a un área de inspectoría ¿Por qué digo de inspectoría? Porque yo veo que en la municipalidad en estos últimos 20 años no se ha logrado reemplazar a los inspectores“. Y de esa manera, “hacer cursos de pasantía que te permitan tener una experiencia, porque para un chico al tener esa experiencia, luego meterse en el mercado del trabajo es más sencillo“.