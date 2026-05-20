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José González Nora, vocal del Tribunal Superior de Justicia, señaló que su objetivo en esta nueva etapa institucional del máximo órgano judicial de Santa Cruz es trabajar para que “el servicio de justicia sea mejor. Esto es realmente lo importante”.

En una entrevista cedida a “El Caletense” se refirió además a los desafíos que enfrenta la justicia provicial, luego que la Corte Suprema de Justicia de la Nación destrabó el conflicto abierto desde el año pasado entre los tres poderes del Estado en la provincia de Santa Cruz y declaró la validez de la ley por reforma judicial local y habilitó la nueva integración del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) con los jueces promovidos por el gobernador Claudio Vidal.

A partir de esa resolución, el TSJ quedó conformado por Reneé Fernández, Daniel Mariani, Fernando Basanta, Alicia Mercau, Paula Ludueña, Sergio Acevedo, José González Nora, Juan Lucio de la Vega y Gabriel Contreras.

“La sensación que tengo hoy es bastante parecida al día que juré. El Poder Judicial tiene que ser no solo un poder, sino también un servicio. Que la gente tenga una respuesta rápida y de calidad. Esa es la expectativa y ahora sí puedo empezar a trabajar en ese sentido con la totalidad de los colegas, con los otros ocho colegas”, dijo José González Nora.

La tapa de La Opinión Austral de este viernes 15 de mayo.

Al ser indagado sobre cómo acercar el servicio de justicia al vecino, precisó que “en el acuerdo que se celebró el lunes pasado –Gabriel Contreras fue electo presidente del TSJ- hemos votado efectuar un relevamiento de la situación del propio tribunal, de los expedientes que tramitan en el propio Tribunal de Justicia en las instancias inferiores y también se aprobó mantener una reunión con el Colegio de la Abogacía“. El encuentro se concretará el próximo viernes.

“Así que es un trabajo que tenemos que hacer puertas adentro, pero también tener la colaboración de los intermediarios entre la gente que tiene problemas y el poder judicial, que son los abogados de la matrícula”, señaló más adelante.

En esta línea, precisó que mantendrán un encuentro con el Gremio de Empleados Judiciales: “No desconozco que han existido planteos por parte de la entidad sindical. Hay que oírlos, obviamente, ya que de hecho están de paro con conflicto en estos momentos”.

CSJ

Gonzlez Nora tambien fue consultado por su opinión sobre el fallo de la Corte Suprema que ordenó al TSJ ampliar el tribunal a nueve miembros.

“Es difícil dar una respuesta porque fui parte en ese proceso judicial. Presté juramento el 26 de septiembre (2025) y después hubo una resolución que ordenaba que yo me tenía que abstener de intervenir y de conocer de las causas. Esto que resolvió la Corte en gran medida está bien, resuelve un punto vinculado a la legitimación de la entidad sindical, pero es algo que planteamos con los abogados que nos patrocinaron. La Corte atendió uno de los argumentos que nosotros sostuvimos y en base a eso revocó la sentencia del tribunal”, señaló.

Agregó que sería “imprudente ponerme a interpretar porque fui parte en ese proceso. Tampoco me gustaría herir sensibilidades de la gente que fue la contraparte, del propio tribunal o de los integrantes del tribunal que sintieron que su decisión fue revocada. A ningún juez le gusta cuando una sentencia es revocada. Prefiero en ese sentido no opinar al respecto. Lo que yo opiné lo puse por escrito, lo firmé y lo presenté en la justicia. Y la Corte Suprema nos dio la razón a mí y a los tres nuevos colegas que me acompañaron”.

Los vocales este lunes a la salida del Tribunal Superior. FOTO: NICOLÁS WOZNIAK / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Sobre el trabajo que se viene en el TSJ, el vocal detalló que el eje es el que ya pronución, acercar el servicio a la sociedad. “Cuando se renuevan los integrantes de un órgano judicial, hay que tomar intervención en todos los expedientes y hay que hacérselo saber a las partes de los expedientes, porque alguno puede sentir que tiene alguna causal para recusar a los nuevos integrantes. Es decir, hay que volver a integrar en cada expediente la composición del tribunal, pasar a conocer y estudiar los casos, y decidirlos con la mayor premura posible”.

González Nora también habló de Eduardo Sosa y no desconoció que podría ser nombrado formalmente como en el cargo de Procurador. “No conozco en detalle el proyecto de ley, pero creo que no solo va a intervenir en causas penales, sino que el proyecto de ley contempla la situación de que él sería un subrogante natural en caso de excusación, recusación o impedimento de algún integrante del Tribunal. Es decir que reemplazaría a algún integrante que no pudiera desempeñar su función en algún expediente particular”.

“Sé que es muy difícil explicarle a la gente por qué demoran tanto los procesos y las respuestas. Cuando ocurre un proceso judicial, hay alguien que por lo general no termina satisfecho, porque en un proceso donde hay dos partes enfrentadas, uno gana y el otro pierde, hay que tratar de fundamentar bien las decisiones para que, por lo menos a esa persona, por más que sienta que tenía razón, poder explicarle por qué no la tenía. Hacerlo rápido y hacerlo bien. Ese sería el propósito y la idea es trabajar en ese sentido”, concluyó.