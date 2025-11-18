Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de la oficialización del traspaso de las ex áreas de YPF a nuevas operadoras en El Calafate, el secretario general de Petroleros Jerárquicos, José Llugdar, habló con La Opinión Austral y trazó un cuadro de situación donde conviven expectativas altas, diagnósticos crudos y un mensaje central: “volvió la esperanza de recuperar actividad”.

Llugdar indicó que la presencia del sindicato en el acto responde a una demanda social palpable en localidades como Las Heras, Pico Truncado y Caleta Olivia, donde el declino productivo arrastró empleo y actividad durante años. “Las comunidades están mirando este proceso con expectativa. La gente necesita trabajo digno, y nosotros estamos acá para acompañar la reactivación”, aseguró.

El dirigente ratificó que ya mantuvieron reuniones con algunas de las nuevas adjudicatarias. Relató particularmente un encuentro con una operadora en Cañadón Seco, donde escuchó un plan de trabajo “serio y ambicioso” para pozos que YPF consideraba abandonados o antieconómicos.

“Ellos están convencidos de que pueden cambiar la realidad de varios yacimientos maduros. Si los que invierten tienen expectativas y apuestan, nosotros estamos obligados a acompañar”, sostuvo.

Consultado sobre los desafíos que enfrentan las pymes que reemplazarán a YPF, Llugdar fue directo: “No es fácil ocupar el lugar de una empresa tan grande, pero lo que no podemos hacer es perder de vista la verdad: YPF dejó de invertir hace diez años”. Recordó que el declino natural de los recursos fósiles exige inversión constante y que la salida de la operadora estatal, lejos de ser una sorpresa, fue anunciada explícitamente por su propia conducción.

“Celebro que se vayan y dejen lugar a empresas que sí quieren trabajar”, afirmó.

José Lludgar (Petroleros Jerárquicos); Alejandro Martínez decando de la Facultad de Ingeniería de la UBA; Jaime Alvarez, ministro de Energía; gobernador Claudio Vidal; Lisandro Deleonardis, vice presidente de Asuntos Públicos de YPF; Oscar Vera, presidente de Fomicruz y Rafael Guenchenen (SIPGER). FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

En ese sentido, explicó que la falta de inversión de la última década afectó la producción y deterioró los yacimientos, poniendo sobre los trabajadores, los gremios y la provincia la carga de sostener la actividad. Con la llegada de operadoras nuevas —sostuvo— se abre una oportunidad para “ordenar la cancha” y reconstruir la cadena laboral, desde tareas de pulling hasta servicios metalmecánicos.

Llugdar también destacó una novedad que considera estratégica: el esquema anunciado por Nación que permite reorientar el 8% de retenciones a la exportación para reinvertirlo directamente en los yacimientos.

“Que esa plata quede acá es una muy buena noticia. Si todos aportamos un poco, este modelo puede potenciarse”, apuntó.

De cara al 1° de diciembre, cuando las nuevas operadoras comenzarán formalmente a trabajar en los campos adjudicados, Llugdar aseguró que el gremio acompañará el proceso con una lógica clara: compromiso, coordinación y foco en el empleo local.

“Hoy todos estamos en la misma línea. Hay expectativas reales, hay inversión y hay voluntad. Ese es el punto de partida que necesitábamos”, concluyó.