En la cuenta regresiva hacia las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre, Juan Carlos Molina, candidato a diputado nacional por Fuerza Santacruceña, encabeza este jueves 23 de octubre una caminata en el marco del cierre de campaña en Río Gallegos.

La actividad se desarrollará en el barrio San Benito, con punto de encuentro en la Plaza de Troncos a las 17 horas. El candidato a diputados nacional, estará acompañado del intendente Pablo Grasso.

Desde el espacio confirmaron que no habrá acto central, sino una jornada de recorrida y diálogo con los vecinos, en línea con el perfil territorial que caracterizó la campaña de Molina. Militantes y referentes de distintas agrupaciones locales participarán del rastrillaje puerta a puerta, en el marco del cierre provincial de Fuerza Santacruceña.

Mientras tanto, la segunda candidata en la lista, Moira Lanesan Sancho, continúa su agenda en Gobernador Gregores, donde dialoga con los vecinos y comparte las propuestas del espacio de cara a la elección del próximo domingo.

Este 26 de octubre, los santacruceños elegirán tres diputados nacionales, en una jornada que definirá nuevos representantes en el Congreso y marcará el rumbo político de Santa Cruz en los próximos años.