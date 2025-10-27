Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de la presencia en el acto realizado en el cementerio local, a 15 años del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner, el diputado nacional electo Juan Carlos Molina habló con La Opinión Austral sobre las primeras llamadas con Alicia Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner tras la confirmación del triunfo electoral, al tiempo que se refirió a la responsabilidad institucional que tendrán como representantes de la provincia en el Congreso de la Nación.

El cura Molina, indicó: “Como dijimos en la campaña, vamos a ser la voz de aquellos que no tienen voz y a eso hay que darle pelea, no hay que tenerle miedo y creo que hay que trabajar mucho para que con otros espacios políticos que también se han sumado al Congreso de la Nación, no dejemos de mirar al pueblo, a la gente”.

El cura Molina con un pañuelo con la inscripción: “Cristina libre”. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Consultado si había podido hablar con Alicia Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, remarcó: “Si, hablé con las dos” y agregó: “Hablé con Cristina ni bien supimos el resultado electoral, fue la primera que me llamó; Cristina venía acompañando todo este camino que veníamos haciendo, venía también ayudándonos a mirar la realidad, como sabe hacer ella también”.

Finalmente, consultado si en caso que el gobernador Claudio Vidal los convocara a una reunión si asistirían, el cura Juan Carlos Molina respondió: “Me parece que institucionalmente no hay que cerrar las puertas ni el diálogo, la gente no nos eligió para eso, de hecho, la gente observó que no nos sumábamos al barro de las operaciones, a las maniobras, a desacreditar, nosotros seguimos con nuestro trabajo, no contestamos, no hablamos de los otros candidatos y creo que, institucionalmente corresponde que nos sentemos si nos convocan, lo que no quiere decir que hagamos lo que el gobernador quiera si no está a favor de la gente de Santa Cruz; nos eligieron para representar a la gente de Santa Cruz y acá estamos”, enfatizó.