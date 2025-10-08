Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Poco después de jurar como nuevo vocal en el Tribunal Superior de Justicia, Juan Lucio De La Vega habló con los medios de prensa, entre ellos, La Opinión Austral, para referirse a cuáles son las expectativas con las que asume el cargo en el máximo órgano judicial de Santa Cruz.

En ese sentido, manifestó que las expectativas es que “el servicio de justicia llegue a la gente que es la destinataria y es la que espera que los jueces resuelvan los conflictos que día a día afronta como cuestiones de familia o penales, entre otros”, sostuvo al tiempo que indicó que la idea es “empezar a trabajar cuanto antes para poder brindar respuestas que se adecuen a la gente”.

Respecto de la discusión sobre la ley que amplió de 5 a 9 la cantidad de miembros del Tribunal Superior de Justicia, De La Vega se mostró conciliador y expresó que a partir de ahora tendrán que resolver varias cuestiones por lo que prefirió no adelantar opinión al respecto.

Juan Lucio De La Vega y Gabriel Contreras Agüero. (Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral).

Asimismo, coincidió con su par José Antonio González Nora quien días atrás había dicho que la justicia no debía ser tomada como un poder sino como un servicio. “La justicia es indudablemente un servicio, la principal función del Estado es brindarle un servicio a la población” ya que “nosotros somos servidores públicos y desde ese punto de vista tenemos que dedicarnos a solucionar los problemas que tiene la gente y que los plantea en los juzgados”, señaló.

En cuanto a lo que significa llegar a lo más alto de la pirámide dentro del Poder Judicial, el vocal Juan Lucio De La Vega manifestó: “Para mí es un honor llegar a este Tribunal y espero honrarlo con mi desempeño y con mi experiencia jurídica”, expresó para finalizar.

Momento de la jura de Juan Lucio De La Vega. (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

Cabe recordar que Juan Lucio Ramón De La Vega se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Tucumán en el año 2.000. Ejerce la profesión de manera privada desde hace 25 años. En 2010 ingresó al Ministerio de Economía de la provincia de Santa Cruz. Allí estuvo a cargo de la Coordinación de Asuntos Jurídicos. En febrero del 2016 pasó a Fiscalía de Estado de Santa Cruz. Además, tiene un título de Especialización en Defensa Judicial del Estado de la Escuela del Cuerpo de Abogados de la Procuración del Tesoro de la Nación y tiene un Premaster de Derecho Empresarial de la Universidad Austral.