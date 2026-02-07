Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Cruz, Juan Mata, brindó detalles de las reuniones que viene manteniendo con los distintos gremios provinciales, para definir la agenda de temas que se abordarán durante 2026. En ese marco, aseguró que su cartera continuará por el camino de la negociación y el diálogo, al que consideró fundamental para alcanzar acuerdos.

“Las puertas siempre han estado abiertas y van a seguir estándolo”, afirmó el funcionario en comunicación con LU85 TV Canal 9. También reconoció la impaciencia de los gremios estatales ante el contexto económico actual.

Según explicó, la preocupación es entendible debido a la situación del país, y al retraso salarial que arrastraban los trabajadores desde la gestión anterior. Más adelante, Mata sostuvo que el gobernador Claudio Vidal mantiene la decisión de “seguir compensando la pérdida del poder adquisitivo“.

Recordó, además, que las paritarias del año pasado cerraron por encima de los índices oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). No obstante, admitió que los incrementos aún pueden resultar insuficientes frente a las expectativas de los trabajadores, dado el atraso acumulado en las recomposiciones salariales.

En relación con el desarrollo de las negociaciones durante este año, el titular de la Cartera Laboral señaló que, cuando sea necesario, se reunirán con el ministro de Economía, Ezequiel Verbes, para analizar los recursos disponibles. Con esa información, indicó, se elaborará una propuesta para la paritaria central.

Finalmente, Mata remarcó que el “Gobierno Provincial mantendrá todas las reuniones de trabajo que sean necesarias, para alcanzar acuerdos con los representantes de los trabajadores, quienes se encuentran a la espera de la convocatoria para las próximas negociaciones salariales“.

