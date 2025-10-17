Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Integrantes de la Comisión Directiva y delegados de la Asociación Gremial de Empleados Judiciales “3 de Julio” se hicieron presentes en el edificio del Tribunal Superior de Justicia, “con el propósito de constatar el estado actual de las y los trabajadores que desempeñan sus funciones en dicha dependencia”, informaron desde el sindicato sobre el accionar que tomaron este jueves ante la creciente escalada del conflicto institucional que atraviesa el máximo órgano judicial de la provincia.

“Esta acción surge ante la grave situación institucional que atraviesa el Poder Judicial de la provincia de Santa Cruz, donde ni los trabajadores ni la sociedad en su conjunto tienen certeza sobre quién ejerce actualmente la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia“, explicaron.

“Durante la visita, mantuvimos diálogo con compañeros/as de las distintas áreas -Biblioteca y Archivo, Administración, Recursos Humanos, Tasas, entre otras- donde explicamos el espíritu del amparo presentado por nuestra organización y escuchamos con atención las inquietudes y preocupaciones que surgen ante la incertidumbre institucional que impacta directamente en las tareas cotidianas”, agregaron en un comunicado.

En ese sentido, advirtieron que “pudimos vivir en carne propia el desorden que padecen los trabajadores/as: al llegar al edificio, los compañeros recibían órdenes y contraórdenes respecto a la autorización de ingreso, llegando incluso a intervenir la fuerza policial por pedido de uno de los miembros del Tribunal, mientras que por otro lado se nos permitía el acceso”.

“Este episodio atenta contra la estabilidad, la seguridad y la dignidad laboral de quienes sostienen día a día el servicio de Justicia en nuestra provincia”, sostuvieron y reafirmaron “nuestro compromiso con la defensa de los trabajadores/as judiciales y con la exigencia de claridad, respeto institucional y cumplimiento irrestricto de las normas constitucionales“.