El gremio que nuclea a los trabajadores judiciales de Santa Cruz presentó una acción judicial contra el Gobierno provincial con el objetivo de que se giren fondos al Poder Judicial para completar el pago de los salarios acordados en paritarias, al considerar que las recomposiciones no fueron aplicadas en los haberes liquidados en enero.

La presentación fue realizada por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales “3 de Julio”, a través de su secretario general, Juan Franco Mascheroni, mediante una acción de amparo con pedido de orden judicial urgente. Según la documentación a la que tuvo acceso La Opinión Austral, el sindicato recurrió a la Justicia para que obligue al Ejecutivo a transferir las partidas presupuestarias necesarias para cumplir con los acuerdos salariales ya homologados.

En el escrito, el gremio plantea de manera expresa cuál es el reclamo central y solicita la intervención directa del Poder Judicial para destrabar la situación.

“Vengo por el presente a interponer formal ‘AMPARO MANDAMUS’ (…) a fin de que se ordene la inmediata transferencia de las partidas correspondientes al Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz, para que éste pueda efectivizar el pago íntegro de los haberes de los empleados judiciales conforme las recomposiciones salariales acordadas en las Actas Paritarias N.º 273/25 y N.º 279/25 (…) las cuales no han sido aplicadas en la liquidación de haberes correspondiente al mes de enero de 2026″, señala textualmente la presentación.

El sindicato pide que la Justicia ordene al Gobierno provincial enviar los fondos necesarios para que el Poder Judicial pueda pagar los aumentos ya pactados, al considerar que existe un incumplimiento en la ejecución presupuestaria.

El documento también solicita que la medida sea resuelta con urgencia, remarcando el carácter alimentario del salario.