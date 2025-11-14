Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este viernes la Sala Juzgadora –tal como estaba previsto- se reunió a las 15:00 para continuar con el juicio político a Fernando Basanta, momento en el que se volvió a leer la acusación contra el vocal del Tribunal Superior de Justicia y se le dio la posibilidad de dirigirse a los diputados provinciales.

Una vez terminada la exposición y tras un pedido de cuarto intermedio, el recinto se vació para poder desarrollar una audiencia secreta para que los doce diputados que integran la Sala Juzgadora puedan votar respecto de la denuncia realizada por el abogado Sergio Macagno, que se fundamentó en que Basanta asumió sin cumplir la cantidad de años de ejercicio en la abogacía para desempeñar el cargo de vocal en TSJ.

La reunión secreta duró aproximadamente una hora y tras la misma, La Opinión Austral –único medio presente- pudo saber que, tal como se había adelanta en exclusiva– el fallo de la votación se dará a conocer este sábado 15 de noviembre a las 09:00 horas, en sesión pública, presidida por el vicegobernador Fabián Leguizamón.

Al término de la sesión secreta, uno de los diputados de la Sala Juzgadora que habló con este medio fue Daniel Peralta. “Mañana (por el sábado) se van a entregar las resoluciones de la Sala”, comenzó explicando, al tiempo que acotó que en la sesión secreta “cada uno fijó su posición, se pudo establecer el mecanismo de por qué votaba cada uno, al menos los que hicimos uso de la palabra”.

Más adelante, el legislador que tiene en la actualidad un bloque unipersonal, señaló: “Sigo insistiendo y reiterando lo que dije en la primer sesión secreta: la judicialización de la política es un mal camino no sólo para los santacruceños, el resto del país también” y agregó: “Los problemas de las instituciones no se resuelven con medidas cautelares, lo dijo alguna vez alguien que llegó a ser presidente de los argentinos (Néstor Kirchner)”.

Para Peralta, “hay que destrabar, normalizar y poner en marcha el Poder Judicial, es un escándalo lo de la justicia, que el Tribunal Superior no pueda funcionar porque hay cautelares vigentes y los santacruceños tienen otros problemas muchos más serios, mucho más graves” y dijo: “Si bien la falta de justicia puede hoy ser un impedimento para muchas cosas, especialmente en cosas que hacen a la familia y demás, pero llevar al terreno de que cualquier cautelar frene una ley de la Legislatura, es una vergüenza”.

A continuación, la diputada del bloque oficialista “Por Santa Cruz”, Adriana Nieto, indicó brevemente que la audiencia del sábado será pública. Finalmente, comentó que la herramienta del juicio político “es una institución que hay que utilizar como herramienta de la democracia”.

Luego quien salió de la Legislatura fue Eloy Echazú (Unión por la Patria). Entrevistado por La Opinión Austral, confirmó que el fallo será este sábado. Sobre el juicio político, respondió que es algo que establece la ley y que se cumplieron todos los plazos establecidos. Más adelante, confirmó que votaron los doce diputados de la Sala Juzgadora.