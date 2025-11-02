Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este lunes 3 de noviembre comenzará a definirse la situación del vocal del Tribunal Superior de Justicia Fernando Basanta, en el marco del juicio político al que es sometido a raíz de una denuncia presentada por el abogado Sergio Macagno.

La actividad comenzará alrededor de las 11:00 con la presentación de los miembros informantes de la comisión instructora, ante la Sala Juzgadora de la Cámara de Diputados que integran los legisladores del oficialismo: José Quiroga, Fabiola Loreiro, Adriana Nieto, Pedro Luxen, Fernando Pérez, Fernando Españón; cuatro de Unión por la Patria: Eloy Echazú, Karina Nieto, Rocío García, Lorena Ponce, y dos más de bloques unipersonales: Carlos Alegría y Daniel Peralta.

Una vez realizada esta presentación, se dictaría un cuarto intermedio hasta las 15:00, cuando Fernando Basanta se hará presente para escuchar los cargos de la Sala Juzgadora, de acuerdo a las fechas estipuladas a cumplir en el proceso del juicio político. El vocal tendrá hasta el 13 de noviembre para hacer su descargo y defensa.

Cabe recordar que entre los principales puntos del dictamen, los legisladores acusadores detallaron que Basanta fue designado como agente fiscal y luego como vocal del Tribunal Superior de Justicia sin reunir la antigüedad profesional mínima que exige la Constitución provincial y que podría haber incurrido en delitos tipificados en los artículos 253, 248 y 249 del Código Penal Argentino, referidos a la aceptación de cargos sin cumplir condiciones legales y al incumplimiento de deberes públicos.

El informe subraya que Basanta no tenía matrícula habilitante en la provincia ni los seis años de ejercicio profesional como abogado exigidos por el artículo 127 inciso 3 de la Constitución de Santa Cruz. Además, sostiene que su conducta habría sido negligente y contraria a los principios éticos establecidos por la Ley 3.325 de Ética en la Función Pública, y por último, advierte un patrón de designaciones discrecionales que podría comprometer la independencia judicial en Santa Cruz.

Los 12 diputados de la Sala Juzgadora tomaron juramento y conocieron la denuncia contra Fernando Basanta, vocal del TSJ de Santa Cruz. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

El cronograma

Lunes 3 de noviembre: presentación formal de Fernando Basanta ante la Cámara para notificarse de la acusación.

Jueves 13 de noviembre: plazo máximo para la presentación de su defensa.

Hasta el sábado 15 de noviembre: la Sala Juzgadora deberá resolver si Basanta continúa suspendido o recupera sus funciones.

Para que se produzca una destitución, se requerirá una mayoría de dos tercios de los diputados presentes. Hasta tanto se dicte sentencia definitiva, Basanta permanece suspendido con goce del 50% de su salario.

La Comisión Acusadora, designada para sostener la acusación ante la Sala Juzgadora, la integran los diputados Santiago Aberastain, Piero Boffi, Pedro Muñoz y Cristian Ojeda.