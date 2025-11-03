Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El abogado Alejandro Ruggero, quien fuera juez del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, asumió la defensa del vocal del Tribunal Superior de Justicia, Fernando Basanta, en el marco del Juicio Político que se le sigue a raíz de una denuncia por no cumplir con la cantidad de años de ejercicio de la abogacía que requiere la ley para ese cargo.

Sin embargo, para Ruggero la denuncia es improcedente y nula, por lo que pidió que la misma se envíe inmediatamente el archivo. Luego de su exposición, habló en exclusiva con La Opinión Austral donde sostuvo que “la idea era no rediscutir un tema que ya se había rediscutido hace tres años atrás en una audiencia parlamentaria donde se aprobó el pliego del Dr. Basanta”, dijo.

Gonzalo Chute (asesor), Alejandro Ruggero (abogado defensor), y Fernando Basanta, vocal del TSJ. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

También aclaró que los motivos por los que algunos diputados votaban a favor y otros en contra, “se terminaron una vez que se votó”, al tiempo que mencionó que “lo que se ha planteado es que la Cámara de Diputados pretende reeditar una discusión, pero dándole forma de Juicio Político”.

Más adelante, Alejandro Ruggero señaló que “no hay ningún motivo novedoso que no sea aquel de la sesión del 8 de septiembre que agregue algo nuevo para poder hacer un juicio político” a lo que calificó como “una excusa”. De hecho, “la mayor parte de la acusación es una copia de una denuncia penal que se hizo en el año 2024 que fue rechazada, que quien la presentó (Sergio Macagno) no hizo más nada, no apeló, no se quejó y ahora parece que encontró un nuevo ámbito donde plantear lo mismo y donde la Cámara de Diputados actual le ha hecho lugar”, dijo.

Fernando Basanta solicitó que se adelante el fallo. Será el 14 de noviembre a las 15:00. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Para el abogado, esto no es posible ya que “no pueden revisar sus propios actos” y acotó: “En la denuncia pidiendo juicio político, se reserva derechos que no tiene como ofrecer pruebas”, sostuvo. E insistió que el ámbito es el judicial y, además, más específicamente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “es donde ha ido correctamente la Asociación de Abogados de Río Gallegos, pasando las distintas etapas procesales y han llegado con un recurso extraordinario a la que tienen todo el derecho de presentarse y será la Corte la que decida”, recordó.

Sobre los seis años de ejercicio, Ruggero sostuvo que en la acusación se citaron catedráticos como el Dr. Rodolfo Vigo de Santa Fe que dice que es una cuestión opinable. “¿Entonces Basanta qué tendría que haber hecho? ¿Opinar en su propia contra? ¿Opinar en contra de los diputados, del gobernador, del Tribunal que le tomó juramento?”, es decir, “¿estaban todos equivocados por una cuestión opinable?” y finalizó: “Sigue siendo una cuestión opinable y está en manos de la Corte”.

Cabe destacar que el vocal Fernando Basanta le pidió a la Sala Juzgadora que resuelva cuanto antes el fallo, aunque después de un cuarto intermedio se definió que sea el 14 de noviembre a las 15:00.