La Cámara de Diputados de Santa Cruz avanzará este lunes en el juicio político a Fernando Basanta, vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), acusado de haber sido designado sin acreditar los años de ejercicio profesional requeridos constitucionalmente.

Tal como lo anticipara La Opinión Austral, este lunes los 12 integrantes de la Sala Juzgadora se reunirán para jurar y tomar conocimiento de las acusaciones elevadas por la Sala Acusadora el pasado 15 de octubre. Se trata de una sesión secreta, tal como establece la Constitución provincial.

La fecha coincide con el feriado provincial por la muerte de Néstor Kirchner y cumple con los plazos legales, que determinan que el juicio debe resolverse dentro de los 30 días corridos desde la notificación de la suspensión, con el magistrado percibiendo la mitad de su sueldo mientras dure el proceso.

Fernando Basanta, vocal del Tribunal Superior de Justicia suspendido en medio del juicio político deberá presentarse en la Cámara de Diputados.

El 6 de octubre, el abogado Sergio Macagno presentó el pedido de juicio político, argumentando que Basanta no cumplía con los requisitos constitucionales para asumir como vocal del TSJ. La denuncia señala que no contaba con los seis años de ejercicio en la abogacía o funciones judiciales exigidos, y cuestiona también su paso como agente fiscal, que requiere dos años de experiencia profesional.

El 15 de octubre, la Sala Acusadora determinó que había fundamentos suficientes para avanzar y suspendió a Basanta. Al día siguiente, el magistrado aceptó la notificación formal enviada por el vicegobernador Fabián Leguizamón, con intervención de Reneé Fernández. A partir del 16 de octubre comenzaron a contarse los 30 días del proceso.

Cómo es el cronograma de las próximas instancias

Lunes 27 de octubre: Juramento de los 12 miembros de la Sala Juzgadora y lectura de las acusaciones. No habrá sentencia.

Lunes 3 de noviembre: Presentación formal de Basanta ante la Cámara para notificación de la acusación.

Jueves 13 de noviembre: Plazo límite para que el magistrado presente su defensa.

Hasta el sábado 15 de noviembre: La Sala Juzgadora deberá resolver si Basanta es suspendido o recupera sus derechos plenos como vocal del TSJ. Para destituirlo se requiere mayoría de dos tercios de los presentes.

Integrantes de la Sala Juzgadora

Unión por la Patria: Eloy Echazú, Karina Nieto, Rocío García, Lorena Ponce

Por Santa Cruz: José Quiroga, Fabiola Loreiro, Adriana Nieto, Pedro Luxen, Fernando Pérez, Fernando Españon

Bloques unipersonales: Daniel Peralta, Carlos Alegría

Miembros de la Sala Acusadora: Carlos Santi, Agostina Mora, José Bodlovic, Carlos Godoy (Unión por la Patria); Santiago Aberastain Zubimendi, Claudia Urrutia, Alfredo Martínez Alfaro, Cristian Ojeda, Piero Boffi, Javier Jara, Claudia Barrientos (Por Santa Cruz); Pedro Muñoz (ARI-CC).