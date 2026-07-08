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El juicio por el hundimiento del ARA San Juan llegó a su último capitulo hace pocos minutos de este miércoles 8 de julio. En esta jornada, luego de más de cuatro meses de encuentros en los que desfilaron testigos, expertos, familiares, fiscales y defensores, se conoció lo que más esperaban los argentinos: la sentencia a los imputados.

Los juzgados son Claudio Villamide, excomandante de la Fuerza de Submarinos; Luis Enrique López Mazzeo, quien encabezaba el Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada; Héctor Aníbal Alonso, exjefe del Estado Mayor de la Fuerza de Submarinos; y Hugo Correa, exjefe del área de Operaciones.

Al inicio de la audiencia, que dio comienzo a las 9 de la mañana, los imputados tuvieron la oportunidad para hablar por última vez frente al tribunal. En sus relatos sostuvieron su inocencia, el no saber por qué están en esa instancia de juicio y el haber hecho las cosas bien antes y después de una de las tragedias más dolorosas de la historia naval del país.