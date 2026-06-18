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La fiscal de juicio Fabiana León solicitó al Tribunal Oral Federal N° 7 que haga efectiva la situación procesal al exinterventor de la empresa y exintendente de Río Turbio Atanacio Pérez Osuna, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firmes las condenas contra el empresario Juan Carlos Lascurain y el exasesor Juan Marcelo Vargas en la causa por el desvío de fondos destinados a la construcción de la denominada “Avenida de los Mineros“.

Pérez Osuna, cuya condena había quedado firme con anterioridad, permanece actualmente detenido. En las últimas semanas, según pudo saber La Opinión Austral, habría atravesado un delicado problema de salud que requirió su traslado al hospital para recibir atención médica.

Fabiana León, la fiscal de la causa.

La presentación de la fiscal se produjo tras la decisión del máximo tribunal, que rechazó los recursos extraordinarios planteados por las defensas de Lascurain y Vargas y confirmó las condenas a cuatro años de prisión impuestas en el marco de la investigación por el desvío de fondos públicos destinados a una obra vial que nunca llegó a concretarse.

La resolución fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron los planteos mediante la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, actual vicepresidente y Ricardo Lorenzetti, ministro del cuerpo judicial.

Además de requerir la detención de Lascurain y Vargas para el cumplimiento de sus condenas, León pidió al tribunal que avance con las medidas correspondientes respecto de Pérez Osuna. En paralelo, la Corte confirmó la absolución del excoordinador de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Miguel Ángel Larregina, al rechazar el recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal.

La obra que nunca se construyó

La investigación judicial determinó que cerca de 50 millones de pesos -a valores de 2015– fueron desviados de su destino original. Los fondos estaban destinados a financiar la construcción de siete kilómetros de la denominada Avenida de los Mineros, una vía estratégica para la Cuenca Carbonífera que debía conectar las localidades de Río Turbio y 28 de Noviembre.

Durante el juicio oral realizado en 2019 se acreditó que los recursos fueron extraídos de YCRT y de los Servicios Ferroportuarios y transferidos a la empresa Fainser S.A., propiedad de Lascurain, mediante tres cheques emitidos entre fines de noviembre y principios de diciembre de 2015, en los días previos al cambio de gobierno nacional.

Juan Carlos Lascurain, expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Si bien Lascurain reconoció haber recibido el anticipo financiero y argumentó que los fondos fueron utilizados para la contratación de personal y el inicio de trabajos preliminares, la Justicia concluyó que la obra nunca avanzó y que el dinero público fue desviado de la finalidad para la que había sido asignado.

La causa por la Avenida de los Mineros fue el primer juicio oral vinculado a presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos destinados a YCRT.

La tapa del diario La Opinión Austral del 6 de diciembre del 2023.

En aquella instancia, el Tribunal Oral Federal N° 7 condenó por peculado a Juan Carlos Lascurain, Atanacio Pérez Osuna, Juan Marcelo Vargas, Miguel Ángel Larregina. Posteriormente, en 2023, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas para la mayoría de los imputados, aunque revocó la sentencia contra Larregina y dispuso su absolución, decisión que ahora quedó ratificada por la Corte Suprema.

Con este último pronunciamiento, las condenas de Lascurain y Vargas quedaron definitivamente firmes y ambos deberán cumplir la pena impuesta por la Justicia federal.