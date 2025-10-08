Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Cámara de Diputados de Santa Cruz designó este martes a Gabriel Nolasco Contreras Agüero y Juan Lucio Ramón De La Vega como nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). La decisión, se da en medio de una fuerte crisis en el Poder Judicial por la reciente ampliación del máximo tribunal, que ahora alcanza los nueve integrantes previstos en la ley sancionada por impulso del Poder Ejecutivo.

El propio TSJ había advertido este miércoles, a través de un comunicado dirigido a la sociedad santacruceña, que la ampliación del tribunal respondía a una “decisión política del Poder Ejecutivo” y expresó reparos institucionales sobre la forma en que se dispuso la modificación.

La Opinión Austral pudo saber que si bien hubo un intento por evitar que se realice la asunción en el salón de acuerdos, el vocal Daniel Mariani tomó juramento a los nuevos miembros del máximo tribunal.

Quiénes son los nuevos vocales

Gabriel Contreras Agüero cuenta con 21 años de carrera judicial. Se desempeñó como fiscal titular en Caleta Olivia, juez de Instrucción y, más recientemente, como juez subrogante en fueros penales, civiles, comerciales y laborales. En 2019 quedó a cargo de todos los juzgados de primera instancia de Caleta Olivia durante un período de vacancias.

Por su parte, Juan Lucio Ramón De La Vega es abogado egresado de la Universidad Nacional de Tucumán. Se desempeña en la Fiscalía de Estado de Santa Cruz desde 2016 y cuenta con especializaciones en defensa judicial del Estado y derecho empresarial. Además, posee una extensa trayectoria en el ejercicio privado de la profesión en Río Gallegos.