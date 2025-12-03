Juraron Jairo Guzmán, Juan Carlos Molina y Moira Lanesan en la Cámara de Diputados

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de la Sesión Preparatoria de la Cámara de Diputados de la Nación, juraron los nuevos integrantes de la Cámara Baja a partir del 10 de diciembre, que fueron electos en octubre.

La jura se hizo con la presencia, en los palcos, del presidente Javier Milei, su hermana Karina, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, entre otros.

Ordenados por el órden alfabético de sus provincias, los nuevos legisladores prestaron su juramento ante su par Gerardo Cipolini quién presidió la Sesión por ser el diputado de mayor edad (82 años), inicialmente y propuesto por sus pares para encabezar toda la jura, despúes.

Los diputados tenían la posibilidad de elegir entre cuatro fórmulas establecidas en el Reglamento de la Cámara.

Los juramentos santacruceños

Al llegar el turno de Santa Cruz, Juan Carlos Molina (Fuerza Santa Cruceña) fue el primero en prestar juramento y lo hizo bajo la Fórmula 1, jurando “desempeñar fielmente su cargo de Diputado Nacional y obrar en consecuencia con lo que prescribe la Constitución Nacional”.

Juan Carlos Molina juró en “opción por los Pobres, por Valdocco y los Wichis del impenetrable chaqueño abandonados”.

Antes de dar su conformidad el sacerdote expresó: “En opción preferencial por los más pobres, por Valdocco, por los wichis del impenetrable chaqueño abandonados, por el Papa Francisco, por Hebe, por las madres y abuelas en lucha, por el pueblo de Santa Cruz, Si Juro!.

El diputado electo por la Libertad Avanza, Jairo Guzmán, prestó juramento en la Cámara Baja.

Posteriormente fue el momento de la jura de Jairo Guzmán (La Libertad Avanza), quién optó por la Fórmula 2, dónde el juramento se hace “Por Dios, por la Patria y estos Santos Evangelios”, quién no acotó nada más al clásico ¡Sí Juro!.

Moira Lanesan Sancho prestó juramento, por “los santacruceños y las santacruceñas”.

Cerró el juramento de Moira Lanesan Sancho (Fuerza Santacruceña) quién eligió la Fórmula 3: “Por Dios y la Patria”. Al momento de dar su juramento, la legisladora expresó: “Por los santacruceños y las santacruceñas, para que podamos seguir construyendo juntos una argentina más unida y federal, y porque todas nuestras voces sea escuchadas, ¡Sí Juro!“