La Cámara Minera de Santa Cruz y CAPROMISA sellaron una alianza estratégica para impulsar el desarrollo local

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En un paso fundamental para consolidar el crecimiento de la actividad minera en Santa Cruz, referentes de la Cámara Minera de Santa Cruz (CAMICRUZ) se reunieron en la Ciudad de Buenos Aires con la Comisión Directiva de la Cámara de Proveedores Mineros de Santa Cruz (CAPROMISA). Este encuentro, caracterizado por ambas entidades como “histórico”, sella el compromiso de trabajar de manera mancomunada para fortalecer la cadena de valor local y enfrentar los desafíos del sector.

La reunión, encabezada por la Presidenta de CAMICRUZ, Verónica Nohara, y el Presidente de CAPROMISA, Amadeo Gravino, tuvo como eje central el análisis de la realidad actual de la industria y la necesidad imperiosa de articular acciones concretas para maximizar los beneficios de la minería dentro del territorio santacruceño.

Durante la jornada de trabajo en CABA, se definieron líneas de acción prioritarias para mejorar la competitividad del sector y fortalecer la integración de las empresas santacruceñas en los proyectos mineros. En este sentido, se acordó establecer canales de comunicación más asiduos y eficientes entre las empresas operadoras y los proveedores. El objetivo es que se puedan comunicar con antelación las necesidades y proyecciones de demanda para los próximos meses, permitiendo que los proveedores locales estén mejor preparados y puedan planificar sus inversiones y capacidades.

Asimismo, otro de los puntos centrales del diálogo fue la búsqueda de herramientas para facilitar el acceso al financiamiento para las Pymes proveedoras. Ambas cámaras explorarán mecanismos de colaboración conjunta con bancos y entidades financieras nacionales para ofrecer líneas de crédito específicas que permitan al sector capitalizarse y crecer, garantizando así el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad que exige la industria.

“Este encuentro marca un hito en nuestra relación y reafirma que la cámara minera y los proveedores somos socios estratégicos inseparables”, afirmó Verónica Nohara, Presidenta de CAMICRUZ. Y agregó: “Entendemos que nuestro crecimiento debe ir de la mano del desarrollo de proveedores locales fuertes y competitivos. Esta articulación es fundamental para consolidar un modelo de minería integrada en Santa Cruz, donde el éxito de las operadoras sea directamente proporcional al crecimiento de las Pymes y al bienestar de los trabajadores de nuestra provincia. Estamos construyendo una agenda de trabajo real y pragmática para maximizar las oportunidades que tenemos en Santa Cruz”.

Este acercamiento reafirma el compromiso de CAMICRUZ de trabajar codo a codo con todos los actores de la industria, bajo una visión compartida de una minería responsable, competitiva y generadora de valor genuino para la provincia de Santa Cruz.