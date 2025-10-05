Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA) en Chubut, Maira Frías, continúa su campaña recorriendo distintos puntos de la provincia. Este fin de semana, estuvo presente en Comodoro Rivadavia, donde llevó adelante una intensa agenda de actividades en barrios, calles y comercios, con el objetivo de difundir las propuestas del espacio y escuchar las inquietudes de los vecinos.

Frías estuvo acompañada por referentes provinciales, militantes de la juventud y simpatizantes de LLA, quienes participaron de las recorridas y reforzaron el mensaje del espacio libertario: acompañar las reformas que impulsa el presidente Javier Milei para transformar el país. “La respuesta de la gente es muy positiva. Los vecinos nos expresan su hartazgo frente a los gobiernos populistas y coinciden en que el modelo de país que impulsa Milei ya está generando cambios concretos”, destacó Frías durante su visita.

Maira Frías saludando a los vecinos.

Apoyo a la Boleta Única Papel como herramienta de modernización

En los encuentros con la comunidad, surgió un fuerte respaldo a la Boleta Única Papel (BUP), una propuesta que muchos vecinos señalaron como clave para modernizar el sistema electoral. “Nos transmitieron su satisfacción con la Boleta Única Papel, porque representa un avance hacia elecciones más claras, transparentes y eficientes. Es una herramienta que evita el despilfarro de recursos en boletas partidarias y simplifica el proceso para todos”, explicó Frías.

El tema electoral fue uno de los ejes centrales del diálogo, junto con el acompañamiento a las políticas de ajuste y reformas estructurales que el oficialismo nacional impulsa desde la asunción de Milei.

La candidata de la Libertad Avanza en Chubut explicando cómo se vota con Boleta Única de Papel.

Durante sus declaraciones, Maira Frías remarcó la importancia de los próximos comicios legislativos: “Los vecinos tienen claro que esta elección es a todo o nada: o acompañamos al presidente para que avance con las reformas que el país necesita, o volvemos atrás”.

“La Libertad Avanza, o Argentina retrocede. No hay punto intermedio”, sostuvo la candidata, reforzando su mensaje de apoyo al rumbo económico y político del Gobierno Nacional.

Una campaña con fuerte presencia territorial

Con una estrategia basada en el contacto directo con la ciudadanía, Frías recorre la provincia para consolidar su presencia en cada localidad. “Nuestro compromiso es estar en la calle, hablar con la gente y llevar sus voces al Congreso. Sabemos que la transformación empieza desde abajo, con vecinos comprometidos con el cambio”, subrayó.

La candidata aseguró que continuará su recorrido por distintas ciudades y localidades de Chubut, sumando adhesiones a un proyecto que busca consolidar el modelo de libertad y desarrollo propuesto por Javier Milei.

Con un discurso firme y enfocado en la transparencia, la eficiencia del Estado y la defensa de las libertades individuales, Maira Frías se posiciona como una de las principales referentes libertarias en la Patagonia de cara a las próximas elecciones.