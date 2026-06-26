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La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, arribó a la ciudad de Río Gallegos para participar del Foro Austral de la Libertad. A su llegada al recinto, la legisladora se refirió de manera directa a las manifestaciones y agresiones registradas en las afueras del establecimiento por parte de agrupaciones opositoras.

En declaraciones exclusivas a La Opinión Austral, la funcionaria nacional lamentó el tenso escenario y los incidentes ocurridos en la capital santacruceña.

FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Cuestionamientos a las agresiones

Al ser consultada sobre el recibimiento en la localidad, Lemoine diferenció la respuesta de los asistentes de las acciones de los manifestantes. “Muy bien, salvo por esos inadaptados”, expresó la diputada.

En esa misma línea, la legisladora rechazó de forma categórica los métodos de protesta elegidos por los sectores que marcharon en contra de la realización del foro. “Ese no es el camino de la democracia. Ese no es. No hay que violentarse”, remarcó de manera tajante.

FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Pedido a las autoridades locales

Finalmente, ante la persistencia de las agresiones verbales y el lanzamiento de proyectiles en los alrededores del Club Río Gallegos, la diputada apuntó hacia las responsabilidades institucionales de la provincia y del municipio.

“Hablen con el gobernador y también con el intendente que están organizando esto”, concluyó la legisladora nacional antes de ingresar a las instalaciones del evento para iniciar las jornadas de debate.