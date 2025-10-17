Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Asociación Gremial de Empleados/as Judiciales “3 de Julio” dio un paso clave para acercar propuestas académicas de alto nivel a los trabajadores judiciales y a la comunidad santacruceña. El gremio mantuvo un encuentro con autoridades de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y su Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, con el objetivo de establecer un convenio que permita dictar carreras, posgrados y capacitaciones en la provincia.

En un contexto donde la distancia geográfica y la escasa oferta educativa superior han sido históricamente un obstáculo para la capacitación profesional en Santa Cruz, la Asociación Gremial de Empleados/as Judiciales “3 de Julio” avanza en una iniciativa de gran relevancia institucional: la firma de un convenio de cooperación con la UNLP, una de las casas de estudio más prestigiosas del país.

El pasado miércoles 5 de octubre se concretó una reunión en la ciudad de La Plata entre el secretario general del gremio, Juan Franco Mascheroni, y autoridades de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales: el decano Miguel Berri, la secretaria académica Valeria Moreno y el prosecretario de Políticas Digitales, Alejandro Batista. El encuentro sirvió para delinear los alcances del futuro acuerdo, que buscará promover el acceso a carreras de grado, posgrado, diplomaturas y otras instancias de formación para trabajadores judiciales y para la comunidad santacruceña en general.

Actualmente, la Asociación Gremial representa a casi 700 afiliados activos y 200 pasivos, dentro de un Poder Judicial provincial que cuenta con aproximadamente 1.400 trabajadores y 200 funcionarios. Desde la entidad remarcan que la educación superior es una herramienta fundamental para fortalecer el servicio de justicia y mejorar las oportunidades de desarrollo profesional en toda la provincia.

Según pudo saber La Opinión Austral, ya se presentaron los papeles ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) para que autorice a la Universidad Nacional de La Plata a dictar la carrera en Santa Cruz. Ese trámite va a demorar un tiempo, pero se espera que, posiblemente, para el año que viene ya podría estar aprobado.

Mientras tanto, el gremio planea avanzar en el corto plazo con programas de posgrado y capacitaciones específicas, que podrían comenzar a implementarse en los próximos meses. En noviembre, se firmará el convenio marco con la Facultad y con ese paso ya se podrá llevar a cabo actividades académicas de actualización y formación continua.

Uno de los aspectos más relevantes del acuerdo es que permitirá descentralizar la educación jurídica, acercando la oferta académica a distintas localidades de la provincia. La Asociación cuenta con infraestructura propia en Río Gallegos, Caleta Olivia, Puerto San Julián y El Calafate, lo que facilitará el dictado de clases presenciales, semipresenciales o híbridas, según las características de cada programa.

Desde la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP se valoró la iniciativa como un ejemplo de cooperación federal y una oportunidad para ampliar el alcance social de la educación pública. “Este tipo de acuerdos nos permiten fortalecer la presencia de la Universidad en todo el país y garantizar que el acceso a la formación superior no dependa del lugar de residencia”, señalaron desde el equipo académico.