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El Gobierno de Claudio Vidal, en el marco de las políticas para garantizar el acceso a la vivienda que viene desarrollando, a través del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), entregó este martes 25 terrenos a vecinos y vecinas de Río Gallegos, que después de años pueden acceden a lotes con luz, gas y agua continuando el plan que busca dar respuestas concretas a la demanda habitacional en la capital provincial.

Las personas beneficiarias recibieron lotes con servicios básicos, como una acción concreta para acompaña a quienes ya están en condiciones de construir su vivienda. La entrega de terrenos en Río Gallegos estuvo marcada por la emoción de los beneficiarios, muchos de los cuales llevaban años esperando una respuesta.

La felicidad de las familias que resultaron adjudicadas. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Marta, una de las adjudicatarias, resumió el sentimiento compartido: “Tuve mucha paciencia. Después de 20 años fue inesperado el llamado, lo recibí con mucha sorpresa y alegría”.

Por su parte, Marcela, quien estuvo en espera por diez años, señaló: “Fui todos los meses al IDUV y me encontré con esta sorpresa. Mucha alegría después de una larga espera”.

Esta entrega, según destacó el gobernador Claudio Vidal, forma parte de un esquema que prioriza a familias que ya cuentan con materiales para iniciar la construcción, en un contexto económico complejo.

Entre los beneficiarios hay vecinos inscriptos desde 2018 y 2019, así como también nuevos postulantes registrados en 2023.

El jefe de gabinete Pedro Luxen entregó uno de los certificados. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

En este sentido, se resaltó que el criterio de selección apunta a respetar el esfuerzo de quienes sostuvieron el trámite durante años y hoy están en condiciones de avanzar con la construcción.

Por su parte, Marta Andrade, otra de las adjudicatarias, indicó a La Opinión Austral que estuvo mucho tiempo esperando. “El llamado de ayer del IDUV me sorprendió gratamente, así que después de mucho tiempo de espera, se dio”. Luego, sostuvo que esperaba hace 20 años por ese terreno. “Fui transitando por las oficinas del IDVU desde que estaba en Perito Moreno, después en la avenida Kirchner y después en la Gregores”, señaló. “Yo ya sentía que no se iba a dar”, manifestó.

Finalmente, cabe recordar que los lotes adjudicados cuentan con servicios básicos como luz, gas y agua, mientras que en algunos sectores las obras están en ejecución por parte de empresas estatales.